logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.03.2021

BTC/USD

50052.11

ETH/USD

1708.53

LTC/USD

183.52

НБУ 08.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В США предупредили об опасности трех новых штаммов коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

В США предупредили об опасности трех новых штаммов коронавируса

Устойчивость некоторых штаммов к прививкам, не отнимает важности вакцинации

сегодня, 12:00
Автор:

Елизавета Черных

Ученые и медики из Америки обеспокоены недавно обнаруженными в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии тремя штаммами коронавирусного заболевания. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на "Голос Америки".  

В США предупредили об опасности трех новых штаммов коронавируса

В США предупредили об опасности трех новых штаммов коронавируса - фото из открытых источников

Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что,по мнению специалистов, увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам.

Мутация B.1.526, которую обнаружили в Нью-Йорке и прилегающих штатах, по мнению ученых, может оказаться устойчивее к вакцинации, а также определенному курсу лечения.

Штамм, который зафиксировали в Калифорнии, называют B.1.427 или B.1.429. Согласно предварительным исследованиям, данная мутация может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или летального исхода. В частности, с распространением этого вида связывают тяжелую ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата. 

Ученые отмечают, что даже устойчивость некоторых штаммов к прививкам, не отнимает важности вакцинации от коронавирусного заболевания. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, что известный врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса. Так, два положительных результата обнаружили в Ивано-Франковске. Инфекционист добавила, что Украину накрыла волна тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом. По ее словам, отделения интенсивной терапии в больницах сейчас переполнены.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-ssha-predupredili-ob-opasnosti-treh-novyh-shtammov-koronavirusa-1740121.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ