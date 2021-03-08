Ученые и медики из Америки обеспокоены недавно обнаруженными в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии тремя штаммами коронавирусного заболевания. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на "Голос Америки".

В США предупредили об опасности трех новых штаммов коронавируса - фото из открытых источников

Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что,по мнению специалистов, увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам.

Мутация B.1.526, которую обнаружили в Нью-Йорке и прилегающих штатах, по мнению ученых, может оказаться устойчивее к вакцинации, а также определенному курсу лечения.

Штамм, который зафиксировали в Калифорнии, называют B.1.427 или B.1.429. Согласно предварительным исследованиям, данная мутация может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или летального исхода. В частности, с распространением этого вида связывают тяжелую ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата.

Ученые отмечают, что даже устойчивость некоторых штаммов к прививкам, не отнимает важности вакцинации от коронавирусного заболевания.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что известный врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса. Так, два положительных результата обнаружили в Ивано-Франковске. Инфекционист добавила, что Украину накрыла волна тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом. По ее словам, отделения интенсивной терапии в больницах сейчас переполнены.

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