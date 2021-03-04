В Украине обнаружили первые случаи "британского" штамма Covid

Известный врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса. Так, два положительных результата обнаружили в Ивано-Франковске, написала врач на своей странице в Facebook.

"Эта мутация обнаруживается у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ (ангиотензин — преобразованный фермент — ред). Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет", — заявила Голубовская.

Также она отметила, что образцы, взятые у двух больных в Ивано-Франковске, выявили мутацию в S-белке в положении 501 — N501Y.

Инфекционист добавила, что Украину накрыла волна тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом. По ее словам, отделения интенсивной терапии в больницах сейчас переполнены.

"Боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", — заявила Голубовская.

Напомним, что 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране.

Как ранее сообщали "Комментарии", Шмыгаль заявил, что Украина до конца марта ожидает поставки более 2 млн доз вакцин от коронавируса. Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин для украинцев.

Также стало известно, что с начала Covid-вакцинации в Украине первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 украинцев. Таким образом, за прошедшие сутки привили 2680 человек.