Втрое заразнее и поражает не только легкие: Степанов о новом штамме Covid

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Об этом он сообщил во время брифинга 9 марта. Степанов о коронавирусе в Украине - фото из открытых источников

"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", — сообщил Степанов. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения. Напомним, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам.

Как ранее сообщали "Комментарии", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики. Также ранее "Комментарии" рассказывали, как быстро проявляются симптомы коронавируса после контакта с уже болеющим человеком. Врачи напоминают, что как только вы заметили у себя первые симптомы болезни, то следует сделать тест на антиген или ПЦР-тест на коронавирус.

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