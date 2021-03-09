Втрое заразнее и поражает не только легкие: Степанов о новом штамме Covid

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Лиза Снисар
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Об этом он сообщил во время брифинга 9 марта.
Степанов о коронавирусе в Украине - фото из открытых источников
Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека.
Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.
Напомним, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам.
Как ранее сообщали "Комментарии", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики.
Также ранее "Комментарии" рассказывали, как быстро проявляются симптомы коронавируса после контакта с уже болеющим человеком. Врачи напоминают, что как только вы заметили у себя первые симптомы болезни, то следует сделать тест на антиген или ПЦР-тест на коронавирус.
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