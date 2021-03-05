Как быстро проявляется COVID-19 после контакта с больным: врач назвал количество дней

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Таисия Ерохина
Первые симптомы коронавирусной инфекции проявляются у человека, контактировавшего с больным COVID-19, обычно через несколько дней, меньше, чем через неделю. Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский врач Тарас Жиравецкий.
Фото из открытых источников
"Как быстро после контакта с больным COVID-19 появляются первые симптомы?": это один из самых распространенных вопросов, которые возникают у граждан. Врач говорит, что те или иные проявления инфицирования происходят обычно через 5-6 дней. Как только вы заметили у себя первые симптомы, то следует сделать тест на антиген или ПЦР-тест на COVID 19. Как отметил Жиравецкий, ПЦР-тест считается более чувствительным.
Медик добавил: "Если у Вас тест оказался положительным, сообщите об этом вашему семейному врачу".
Напомним, люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с рядом осложнений. Медик назвал четыре наиболее распространенные проблемы из тех, которые фиксируют медицинские сотрудники у пациентов после выздоровления.
Как ранее сообщалось, ученые заметили неожиданную тенденцию в статистике COVID-19. Исследователи обнаружили, что до конца 2020 года глобальные показатели смертности от коронавируса были более чем в 10 раз выше в странах, где больше половины взрослого населения имеют избыточный вес, по сравнению со странами, где меньше половины страдают от ожирения.
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