Как быстро проявляется COVID-19 после контакта с больным: врач назвал количество дней

Первые симптомы коронавирусной инфекции проявляются у человека, контактировавшего с больным COVID-19, обычно через несколько дней, меньше, чем через неделю. Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский врач Тарас Жиравецкий.

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"Как быстро после контакта с больным COVID-19 появляются первые симптомы?": это один из самых распространенных вопросов, которые возникают у граждан. Врач говорит, что те или иные проявления инфицирования происходят обычно через 5-6 дней. Как только вы заметили у себя первые симптомы, то следует сделать тест на антиген или ПЦР-тест на COVID 19. Как отметил Жиравецкий, ПЦР-тест считается более чувствительным.

"Прием пищи или закапывание носа не может сделать вышеуказанные тесты положительными, а наоборот может показать на то, вируса у вас нет. Поэтому перед тестом следуйте рекомендациям, которые есть на сайтах лабораторий", — отметил в своем сообщении врач Тарас Жиравецкий.

Медик добавил: "Если у Вас тест оказался положительным, сообщите об этом вашему семейному врачу".

Напомним, люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с рядом осложнений. Медик назвал четыре наиболее распространенные проблемы из тех, которые фиксируют медицинские сотрудники у пациентов после выздоровления.

Как ранее сообщалось, ученые заметили неожиданную тенденцию в статистике COVID-19. Исследователи обнаружили, что до конца 2020 года глобальные показатели смертности от коронавируса были более чем в 10 раз выше в странах, где больше половины взрослого населения имеют избыточный вес, по сравнению со странами, где меньше половины страдают от ожирения.

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