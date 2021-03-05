Кому категорически нельзя вакцинироваться против коронавируса — Ляшко

Многие украинцы сейчас находятся в раздумьях: стоит ли вакцинироваться от коронавируса. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, препарат против "короны" имеет некоторые противопоказания, поэтому существует ряд лиц, кому лучше воздержаться от прививки. Об этом сообщает "Зеркало недели".

Вакцинироваться от коронавируса следует не всем. Фото из открытых источников

Во время брифинга 5 марта Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики.

Итак, вакцинироваться от коронавируса не стоит, если вы:

• вероятней всего имеете повышенную чувствительность к веществу, которое является действующей основой вакцины;

• переносите любые сопутствующие заболевания, что могут вызвать, к примеру, лихорадку;

• страдаете нарушением сворачиваемости крови (научным языком — тромбоцитопенией);

• являетесь человеком, имеющим ослабленный иммунитет.

При этом незначительную простуду Ляшко не относит к противопоказаниям для вакцинации. Дополнительно чиновник отмечает, что людям, переносящим подобные заболевания, стоит провести детальную консультацию с семейным врачом, прежде чем сделать необходимую прививку.

В целом главный санврач страны рекомендует украинцам записываться в очередь на вакцинацию и соглашаться на прививки. По мнению представителей Минздрава, именно вакцинация способна стать массивным рычагом для предотвращения следующих массовых вспышек заболевания COVID-19 в стране.

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