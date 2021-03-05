ВОЗ: В начале 2022 года пандемия останется позади

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Лиза Снисар
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил что, мир победит пандемию Covid-19 в начале 2022 года. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.
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В организации подчеркнули, что это не значит, что в 2022 году уйдет сам коронавирус. По словам Клюге, 2021 год будет еще одним годом коронавируса.
По словам Клюге, "по всей видимости, неизбежен" тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ. Также он призвал набраться терпения по вопросу вакцинации населения от коронавируса.
Напомним, что ранее стало известно, что отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. По словам Шмыгаля, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также премьер добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания. Предполагается, что украинский препарат от коронавируса способен появиться уже через 9-10 месяцев.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью протекания коронавирусной болезни. Это необходимо врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у каждого пациента.
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