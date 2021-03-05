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ВОЗ: В начале 2022 года пандемия останется позади

В ВОЗ отметили, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса

сегодня, 11:59
Автор:

Лиза Снисар

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил что, мир победит пандемию Covid-19 в начале 2022 года. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.

ВОЗ: В начале 2022 года пандемия останется позади

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В организации подчеркнули, что это не значит, что в 2022 году уйдет сам коронавирус. По словам Клюге, 2021 год будет еще одним годом коронавируса.

"Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус", — рассказал Клюге в интервью.

По словам Клюге, "по всей видимости, неизбежен" тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ. Также он призвал набраться терпения по вопросу вакцинации населения от коронавируса.

"Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты", — добавил он.

Напомним, что ранее стало известно, что отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. По словам Шмыгаля, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также премьер добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания. Предполагается, что украинский препарат от коронавируса способен появиться уже через 9-10 месяцев.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью протекания коронавирусной болезни. Это необходимо врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у каждого пациента.


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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus227654193/WHO-Experte-Die-Pandemie-ist-Anfang-2022-vorbei.html
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