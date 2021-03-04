В Украине может появиться собственная вакцина от коронавируса: названы сроки

Отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. Такое мнение на пресс-конференции правительства выразил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Украина разрабатывает собственную вакцину от коронавируса. Фото: Shutterstock

По мнению премьер-министра, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также чиновник добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания.

Конечно, перед появлением препарата на фармацевтическом рынке его обязательно проверят по всем необходимым стандартам. Дополнительно премьер анонсировал проведение соответствующих исследований украинской вакцины.

Конкретных временных рамок отечественным разработчикам Денис Шмыгаль не ставит, отмечая, что в целом им может понадобиться меньше года. Если говорить конкретнее, то украинский препарат от коронавируса способен появиться уже через 9-10 месяцев. При этом он, вероятней всего, будет вполне конкурентоспособным.

Понятно, что правительство не собирается ждать так долго. Именно поэтому, по словам Шмыгаля, к тому времени прививки населения будут проводиться вакцинами иностранных разработчиков, в частности индийских и американских.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько людей в Украине после вакцинации почувствовали на себе побочные эффекты препарата Covishield. Между прочим, один человек даже был госпитализирован, ведь его состояние после вакцинации определено как "тяжелое".

Также на портале найдется информация о том, сколько вакцины от коронавируса Украина получит в марте. Отмечается, что поставщиком препарата будет мировая инициатива COVAX, чьи действия направлены непосредственно на борьбу с COVID-19 и его последствиями.



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