Темпы вакцинации украинцев: сколько человек пожаловались на побочные эффекты

Первая неделя массовой вакцинации в Украине отметился довольно медленными темпами. Такой неутешительный вывод из общей статистики сделал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Украине от коронавируса вакцинировалось почти 10 тысяч людей. Фото: FREEPIK

По мнению чиновника, украинцы не спешат делать прививки против COVID-19. Так, за минувшие сутки, 3 марта, с начала первой недели вакцинации отечественные медики ввели препарат рекордному количеству украинцев — 2680 лицам. Впрочем, темпы вакцинации все равно не впечатляют.

Радуцкий не может понять, почему так происходит, ведь полученная от производителя первая партия Covishield была оперативно доставлена на региональные склады. При этом вчера на том же Закарпатье, находящемся в зоне высокой эпидемиологической опасности, было вакцинировано всего 30 человек.

Общее количество людей, которые сделали прививку против коронавируса, за первую неделю достигла отметки в почти десять тысяч — 9568. Из этого количества лишь 126 украинцев пожаловались на проявления побочных эффектов от введенного препарата. По словам Михаила Радуцкого, такое количество довольно неплохая, ведь это — едва превышает 1% от всех вакцинированных.

"Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", — подчеркнул чиновник.

При этом над проведением вакцинации работают сразу 45 мобильных бригад. По мнению Радуцкого, это недостаточное количество, ведь изначально властью анонсировалось создание около 500 соответствующих медицинских групп для иммунизации населения.

В целом Михаил Радуцкий называет полученную Украины вакцину безопасной. Но процесс привлечения граждан к процессу прививок — слишком медленный, что может повлиять на общую эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Украина уже в марте может ожидать получения более 2 миллионов доз вакцины от всемирной инициативы COVAX. Производитель препарата пока не сообщается.

Также на портале информировали о скандальном заявлении словацкого премьер-министра, который пошутил, что обменял Закарпатскую Украину на необходимое количество российской вакцины от коронавируса.

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