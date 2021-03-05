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Главная Новости Общество медицина НАН: Украина первой в мире научилась прогнозировать осложнения Сovid с помощью анализа крови
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НАН: Украина первой в мире научилась прогнозировать осложнения Сovid с помощью анализа крови

Это необходимо врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у каждого пациента

сегодня, 11:27
Автор:

Лиза Снисар

Украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью протекания коронавирусной болезни. Это необходимо врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у каждого пациента, говорится на сайте Национальной академии наук.

НАН: Украина первой в мире научилась прогнозировать осложнения Сovid с помощью анализа крови

Украинские ученые научились прогнозировать осложнения при Covid по анализу крови - фото из открытых источников

По словам заведующего отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктора Досенко, на сегодня врачи не могут прогнозировать, как коронавирус будет развиваться у каждого пациента. Остается непонятным, почему один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой нуждается в кислороде.

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире... Все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, — сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", — сообщил Досенко.

Напомним, что ранее стало известно, что отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. По словам Шмыгаля, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также премьер добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания. Предполагается, что украинский препарат от коронавируса способен появиться уже через 9-10 месяцев.



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Источник: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7561
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