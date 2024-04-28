Прорывная неделя для Украины: что самое главное и какими будут последствия

Неделя с 21 по 28 апреля выдалась для Украины достаточно позитивной в плане получения долгожданной поддержки со стороны США. Включая ракеты ATACMS. Оставалась "горячей" тема мобилизации, особенно в свете решения МИД ограничить консульские услуги для военнообязанных украинцев, находящихся за границей. Активно обсуждалась подготовка к июньскому саммиту мира в Швейцарии, который всячески пытается сорвать Россия. Продолжалось дипломатическое давление на Китай, который играет в псевдомиротворчество, по сути, помогая россиянам продолжать агрессию против Украины. О самых важных событиях недели и их значении для Украины порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Дождались важных решений по поводу поставок западной военной помощи

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов обращает внимание, что на этой неделе было принято несколько важных решений по поводу поставок западной военной помощи в нашу страну.

Объявлено о большом пакете британской помощи". "После месяцев консультаций, решения всё же были позитивными. И они могут выровнять соотношение боевых потенциалов с российской армией на ряде направлений, – отмечает эксперт. – Соответствующее решение Конгресса США оперативно подписал президент Джо Байден, а первая партия вооружений уже поставляется в украинскую армию

Игорь Попов напоминает, что состоялось и очередное заседание формата "Рамштайн", участники которого обменялись планами, уже исходя из утвержденного решения о выделении американской помощи.

Также на заседании группы "Рамштайн" говорили об усилении производства боевых беспилотных систем, в том числе через привлечение иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Украинские инженеры создали новейшие модификации дронов различного назначения, и их серийное производство является одной их важных задач", – подчеркивает эксперт. "В своем выступлении на этом заседании президент Украины Владимир Зеленский выделил приоритетные потребности для ВСУ: это снаряды 155 калибра, дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также дальнобойные ракеты. Поражение российских объектов на территории Крыма подтверждает получение и боевое применение ракет ATACMS, вероятно это уже более совершенные ракеты с большим радиусом действия

По его словам, получение необходимого вооружения и боеприпасов усилят и дипломатическую позицию Украины. А как раз сейчас проходит активный обмен международными визитами на самом высоком уровне.

готовится визит Си Цзиньпина в Европу, после этого вероятно в Китай полетит российский диктатор Владимир Путин. В преддверии Глобального саммита мира столицы крупнейших держав вырабатывают свою позицию относительно деталей плана мирного урегулирования. И оснащение украинской армии достаточным количеством вооружения является важным аргументом для противодействия завышенным ожиданиям Кремля", – констатирует Игорь Попов. "Представители администрации США и европейских правительств посещали Китай

Вся страна в ожидании введения в силу закона о мобилизации

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

Это необходимо и для фронта, и для более качественной защиты тыла от вражеских ракетных и дроновых атак. Под угрозой уже не только энергетические объекты но и больницы Также из позитива – разблокирование самых больших пунктов пересечения на украинско-польской границе. Освобождение кордона от блокирования польскими фермерами открывает более широкие возможности для нашего экспорта, что способствует поддержке экономики". "Безусловно, важным стало окончательно утверждение (подписью президента) помощи Украине от США

И, конечно, продолжает эксперт, вся страна в ожидании введения в силу закона о мобилизации. Много аспектов обговаривается. Важно, акцентирует он, чтоб мобилизации проходила цивилизованным, понятным гражданам способом.

к чему, как выяснилось, причастны двое военнослужащих (задержаны 21 апреля, а арестованы 22-го, в начале этой недели ), самовольно оставивших свою часть, прозвучала информация, что дезертиров в Украине около ста тысяч И это очень тревожно, – акцентирует Андрей Рязанцев. – Можно только приветствовать желание властей (и политических, и военных) провести более эффективную мобилизацию. Но учитывая, сколько человек самовольно покидают части, у нас будет постоянная нехватка военнослужащих, а также – опасная тенденция "самоволок" со всеми вытекающими". "После печального факта убийства полицейского 20 апреля

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