Оккупанты ударили по 4 ТЭС: Галущенко рассказал о последствиях атаки

Этой ночью российские оккупанты атаковали 4 ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. Как сообщает портал "Комментарии", сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь", — отметили в сообщении.

Из-за обстрелов было серьезно повреждено оборудование предприятий, сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что цель врага не изменилась, он по-прежнему пытается уничтожать энергетическую инфраструктуру страны. В частности, в эту ночь были атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию.

Отметим, ночью 27 апреля российские войска еще раз ударили по Украине с помощью крылатых и аэробалистических ракет. В Воздушных силах объявили тревогу и сообщили о взлете российского Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который держал курс на юго-восток.

Российские оккупанты пытались попасть в логистические узлы и по энергетике. В частности, были атакованы Днепр, Стрый и Харьков. Чудом удалось Харькову уберечься от многочисленных жертв, ведь вражеская ракета попала рядом с медучреждением, где на момент удара находились более тысячи человек – 900 пациентов и 250 человек персонала.

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