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Жестокий расстрел полицейских в Винницкой области: появилась реакция главы МВД

В пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области – один из них погиб от полученных травм. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает полиция Винницкой области.

Жестокий расстрел полицейских в Винницкой области: появилась реакция главы МВД

Двое мужчин расстреляли полицейских в Винницкой области. Фото: полиция Винницкой области

В сообщении говорится, что правоохранители около 02:00 часов ночи остановили машину для проверки документов: в машине были двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям, в результате чего погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранения.

Сейчас в пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Правоохранители отмечают, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить мужчин, которые, вероятно, причастны к совершению преступления.

Подозреваемых мужчин объявили в розыск. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Местные Telegram-каналы распространяют видео с камер наблюдения одной из автозаправочных станций, где видно лица и внедорожник обоих вероятных злоумышленников.

На произошедшее уже отреагировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. 

Министр у себя в Телеграмм заявил, что нет никаких оправданий этому преступлению, а виновных ждет наказание по всей строгости закона.

"Неважно, кто и в какой одежде... В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона", — отметил Клименко, косвенно подтвердив, что подозреваемые могут быть причастны к военной службе.

Глава МВД выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского и добавил, что "тыла для полицейских нет".

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Источник: https://www.facebook.com/vinn.police
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