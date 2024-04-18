Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину

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Кравцев Сергей
Американские издания зачастили с мрачными для Украины прогнозами. То The Wall Street Journal пишет, что стратегия российского диктатора Владимира Путина, направленная на то, чтобы снизить поддержку нашей страны со стороны Запада, может решительно изменить ход войны в пользу РФ. То Politico утверждает, что из-за неспособности Запада быстро и качественно вооружать Украину, Путин как никогда близок к цели – подавить украинское сопротивление. Это происходит на фоне участившихся переговоров с Китаем – как европейцев, так и американцев. А также обострения между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Понимает ли Запад риски глобальной войны, если продолжать и далее играть в поддавки с авторитарными режимами, пытаться умиротворить агрессоров, бояться переступить эфемерные "красные линии"? Произойдет ли перелом в сознании демократического мира, который, похоже, забыл, что добро должно быть с кулаками? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко поясняет, что после распада Советского Союза представители Запада оценивали риски войны как крайне низкие. Соответственно и не вели подготовки к ней. А наработки, имеющиеся во время существования СССР и Варшавского блока были за более чем 30 лет серьезно забыты.
Учитывая вышесказанное, продолжает он, нет ничего удивительного в желании и Европы, и США — как можно скорее заморозить российско-украинский конфликт. И именно это желание просматривается и в недостаточной активной помощи Украине, и в увеличении разного рода миротворческих заявлений.
По его словам, сейчас мы видим подготовительную работу к форуму мира в Швейцарии.
И, скорее всего, по его итогам и Украине, и России предложат определенный, согласованный (хоть об этом, возможно, не скажут) план касательно "заморозки" прогнозирует эксперт. Не эскалации (чем чревато увеличение поставок любой из сторон вооружений и боеприпасов), а именно какого-то варианта перемирия, уточняет он.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что позиция Запада по поводу России во многом определяется наличием у нее ядерного оружия. Этот фактор продолжает играть роль, даже несмотря на то, что на уровне риторики европейские и американские политики стараются не озвучивать этот тезис.
Потому, акцентирует он, сделана ставка на стратегию сдерживания российской агрессии, а не тотального поражения армии Путина.
По его мнению, не стоит отбрасывать и тот факт, что Запад боится окончательного погружения России в объятия Китая.
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