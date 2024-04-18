Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину

Американские издания зачастили с мрачными для Украины прогнозами. То The Wall Street Journal пишет, что стратегия российского диктатора Владимира Путина, направленная на то, чтобы снизить поддержку нашей страны со стороны Запада, может решительно изменить ход войны в пользу РФ. То Politico утверждает, что из-за неспособности Запада быстро и качественно вооружать Украину, Путин как никогда близок к цели – подавить украинское сопротивление. Это происходит на фоне участившихся переговоров с Китаем – как европейцев, так и американцев. А также обострения между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Понимает ли Запад риски глобальной войны, если продолжать и далее играть в поддавки с авторитарными режимами, пытаться умиротворить агрессоров, бояться переступить эфемерные "красные линии"? Произойдет ли перелом в сознании демократического мира, который, похоже, забыл, что добро должно быть с кулаками? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Запад оказался не готовым к войне в Европе

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко поясняет, что после распада Советского Союза представители Запада оценивали риски войны как крайне низкие. Соответственно и не вели подготовки к ней. А наработки, имеющиеся во время существования СССР и Варшавского блока были за более чем 30 лет серьезно забыты.

"Войны с более-менее равным противником Запад не вел фактически со времени окончания Второй мировой. У него нет планов, практики, контекста. К тому же, сейчас Запад в основном сосредоточен на текущих проблемах — демографических, экономических. Финансовый кризис 2007-2008 годов никуда не делся, его последствия ощущаются до сих пор", – отмечает эксперт.

Учитывая вышесказанное, продолжает он, нет ничего удивительного в желании и Европы, и США — как можно скорее заморозить российско-украинский конфликт. И именно это желание просматривается и в недостаточной активной помощи Украине, и в увеличении разного рода миротворческих заявлений.

"А есть ведь еще Китай, есть в целом Азиатско-Тихоокеанский регион, где масса своих проблем, включая экономические. Морские перевозки оттуда до Европы выросли в разы. Никуда не делся фактор Тайваня, который КНР мечтает решить. Вот и получается, что в замораживании российско-украинского конфликта и возможности сосредоточиться на решении собственных проблем заинтересованы как страны Запада, так и тот же Китай", – акцентирует Юрий Гаврилечко.

По его словам, сейчас мы видим подготовительную работу к форуму мира в Швейцарии.

И, скорее всего, по его итогам и Украине, и России предложат определенный, согласованный (хоть об этом, возможно, не скажут) план касательно "заморозки" прогнозирует эксперт. Не эскалации (чем чревато увеличение поставок любой из сторон вооружений и боеприпасов), а именно какого-то варианта перемирия, уточняет он.

Запад во многом неоднороден

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что позиция Запада по поводу России во многом определяется наличием у нее ядерного оружия. Этот фактор продолжает играть роль, даже несмотря на то, что на уровне риторики европейские и американские политики стараются не озвучивать этот тезис.

Западные страны опасаются также того, что, если в России произойдет неконтролируемый переход власти, некий бунт, который способен привести к распаду РФ, судьба ядерного оружия окажется непредсказуемой", – отмечает политолог. "По факту, Запад в своей поддержке Украины учитывает фактор ядерного арсенала у РФ. И это четко видно по тому, насколько смелее действовали США и Великобритания, защищая недавно Израиль от иранской ракетно-дроновой атаки, чем они действуют касательно защиты Украины

Потому, акцентирует он, сделана ставка на стратегию сдерживания российской агрессии, а не тотального поражения армии Путина.

"Кроме того, Запад во многом неоднороден. Что демонстрирует отношение к тому же палестино-израильскому конфликту. В отношении российско-украинского также наблюдаются разные подходы. Часть западных лидеров выглядят более ястребами, часть — голубями. Единение 2022-го, которое мы видели сразу после широкомасштабного российского вторжения, прошло. Начинают включаться не эмоции, а рацио", – подчеркивает Алексей Якубин.

По его мнению, не стоит отбрасывать и тот факт, что Запад боится окончательного погружения России в объятия Китая.

"Такой тандем Западу точно не нужен. Потому он лавирует, потому такие паломничества европейцев и американцев в Китай. Потому и ставка на регулируемый уровень эскалации. Что нам, понятно, не нравится. Но с чем мы ничего поделать не можем", – резюмирует политолог.

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