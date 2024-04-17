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У Остина состоялся разговор с министром обороны Китая: что говорили о войне в Украине

Остин обсудил с министром обороны Китая войну в Украине и провокации со стороны КНДР

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с китайским коллегой Дон Джуном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны США.

У Остина состоялся разговор с министром обороны Китая: что говорили о войне в Украине

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что министры обсудили отношения США и Китая в области обороны, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Ллойд Остин подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море. Он также обсудил неспровоцированную войну России против Украины и выразил обеспокоенность недавними провокациями со стороны КНДР.

В сообщении говорится, что Соединенные Штаты остаются приверженными политике единого Китая, которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем, Тремя совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями, и Вашингтон подтвердил важность мира и стабильности по ту сторону пролива.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские политики, вслед за Турцией и Китаем, активизировались в ракурсе переговорного кейса. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Путиным, но только, "когда придет время". Пока же он пытается договориться с китайским лидером Си Цзиньпином, чтоб тот надавил на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекращение огня в основных конфликтах (в том числе в войне в Украине) на время проведения Олимпийских игр (летние пройдут в Париже). О чем говорят подобные заявления – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, как именно Китай помогает РФ в войне: что поставляет в РФ.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3742639/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iiis-call-with-peoples-republic/
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