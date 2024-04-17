У Остина состоялся разговор с министром обороны Китая: что говорили о войне в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с китайским коллегой Дон Джуном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны США.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что министры обсудили отношения США и Китая в области обороны, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Ллойд Остин подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море. Он также обсудил неспровоцированную войну России против Украины и выразил обеспокоенность недавними провокациями со стороны КНДР.

В сообщении говорится, что Соединенные Штаты остаются приверженными политике единого Китая, которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем, Тремя совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями, и Вашингтон подтвердил важность мира и стабильности по ту сторону пролива.

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