Лидеры ЕС включились в переговоры по достижению мира в Украине: почему особое внимание к Китаю

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Кравцев Сергей
Европейские политики, вслед за Турцией и Китаем, активизировались в ракурсе переговорного кейса. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Путиным, но только, "когда придет время". Пока же он пытается договориться с китайским лидером Си Цзиньпином, чтоб тот надавил на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекращение огня в основных конфликтах (в том числе в войне в Украине) на время проведения Олимпийских игр (летние пройдут в Париже). О чем говорят подобные заявления – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что позиция Макрона ожидаема.
РФ вряд ли пойдет на реальное перемирие, поясняет эксперт. Но может попробовать поманипулировать этим вопросом.
Что касается активизации европейских политиков (Шольца, Макрона) в плане отношений с Пекином, в том числе в ракурсе вопросов, связанных с Украиной, здесь есть несколько причин, отмечает Игорь Рейтерович.
Первая – летом возможны некие изменения, связанные с выборами в Европарламент, с проведением саммита мира в Швейцарии.
Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что и Франция, и Германия могут быть потенциальными союзниками Китая в контексте отношений с США.
В этом контексте, акцентирует он, Украине важно делать всё, чтоб именно наш мирный план был ключевым – и именно его на всех площадках представляли наши европейские партнеры.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:
К примеру, поясняет политолог, если говорить об инициативе Макрона о перемирии в контексте летних Олимпийских игр в Париже, то (несмотря на наше уважение к французскому лидеру в ракурсе помощи Украине) важнее выглядели бы усилия по привлечению к иннагурационному саммиту мира в Швейцарии (а он состоится в середине июня, до Олимпиады) как можно большего числа стран, готовых продемонстрировать, что они реально настроены делать все, чтобы в Украину пришел быстрый и справедливый мир.
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