Лидеры ЕС включились в переговоры по достижению мира в Украине: почему особое внимание к Китаю

Европейские политики, вслед за Турцией и Китаем, активизировались в ракурсе переговорного кейса. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Путиным, но только, "когда придет время". Пока же он пытается договориться с китайским лидером Си Цзиньпином, чтоб тот надавил на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекращение огня в основных конфликтах (в том числе в войне в Украине) на время проведения Олимпийских игр (летние пройдут в Париже). О чем говорят подобные заявления – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

Украине важно делать всё, чтоб именно наш мирный план был ключевым

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что позиция Макрона ожидаема.

"Он как президент страны, принимающей Олимпийские игры, не мог не сделать заявление о необходимости установления так называемого "олимпийского перемирия". Это больше символический шаг, который вряд ли получит некое практическое продолжение".

РФ вряд ли пойдет на реальное перемирие, поясняет эксперт. Но может попробовать поманипулировать этим вопросом.

Что касается активизации европейских политиков (Шольца, Макрона) в плане отношений с Пекином, в том числе в ракурсе вопросов, связанных с Украиной, здесь есть несколько причин, отмечает Игорь Рейтерович.

Первая – летом возможны некие изменения, связанные с выборами в Европарламент, с проведением саммита мира в Швейцарии.

"И позиция Китая будет тут достаточно важной, учитывая его возможность влиять на РФ. Потому Шольц и Макрон пытаются втянуть Си Цзиньпина в эту историю, убедить быть на стороне стран, поддерживающих украинскую формулу мира. Пока не особо получается", – констатирует эксперт.

Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что и Франция, и Германия могут быть потенциальными союзниками Китая в контексте отношений с США.

"Гипотетическая победа на президентских выборах Трампа создает проблемы и для ЕС, и для КНР. И они могут попробовать найти общий язык. В том числе — согласовав позиции по ситуации в Украине. Ведь все заинтересованы в как можно более быстром окончании войны. Но, понято, что видение этого окончания разнится. Потому и совершаются определенные попытки согласовать общую позицию до того, как могут произойти серьезные перемены в США, влияющие как на Европу, так и на Китай", – полагает Игорь Рейтерович.

В этом контексте, акцентирует он, Украине важно делать всё, чтоб именно наш мирный план был ключевым – и именно его на всех площадках представляли наши европейские партнеры.

Важно выработать меры, способные приструнить агрессора

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

"Позитивно, что разные европейские политики работают над тем, чтоб в Украине как можно быстрее наступил справедливый мир. Тот же Шольц активно пытается вовлечь Китай в ожидаемый в июне саммит мира в Швейцарии. Но эти усилия не должны быть половинчатые, несовершенные".

К примеру, поясняет политолог, если говорить об инициативе Макрона о перемирии в контексте летних Олимпийских игр в Париже, то (несмотря на наше уважение к французскому лидеру в ракурсе помощи Украине) важнее выглядели бы усилия по привлечению к иннагурационному саммиту мира в Швейцарии (а он состоится в середине июня, до Олимпиады) как можно большего числа стран, готовых продемонстрировать, что они реально настроены делать все, чтобы в Украину пришел быстрый и справедливый мир.

"И, если там выработать меры, способные приструнить агрессора – Россию, это будет куда эффективнее. Ведь речь пойдет уже о долгосрочном мире, а не "олимпийском перемирии". Тем более, что Украина на собственном опыте знает, как легко РФ нарушает любые договоренности (включая международные конвенции, соглашения), в том числе о перемирии", – заключает Петр Олещук.

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