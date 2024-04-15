Как страхи США сыграли против Украины: что может измениться после иранской выходки

Накалившаяся обстановка на Ближнем Востоке, где Иран в ночь на 14 апреля устроил ракетно-дроновую массированную атаку на Израиль, логичным образом актуализировала вопросы помощи. Причем, как Израилю, так и Украине, которая третий год отбивается от армии путинского режима, спевшегося с иранским. Есть надежда, что США после полугодичной проволочки примут, наконец, законопроект о внешней поддержке, где в одном пакете "зашиты" Украина, Израиль и Тайвань. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что происходит с поддержкой нашей страны и подтолкнет ли обострение на Ближнем Востоке представителей Запада стать более расторопными в этом плане.

США. Фото: из открытых источников

Кремль прекрасно видит американскую боязнь

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает следующим образом:

а тот начал ответную операцию в Секторе Газа, внимание Запада резко переместилось с Украины на Ближний Восток. В том числе – в смысле поставок вооружений. Есть риск, что нечто подобное может произойти из-за новой эскалации – между Ираном и Израилем". "В нашем глобальном мире всё связано. В том числе российско-украинская война и происходящее на Ближнем Востоке. Когда в прошлом году ХАМАС напал на Израиль

При этом, акцентирует эксперт, вот уже полгода как американская внешняя помощь буксует. И США теряют мировое лидерство, доверие Европы и Азии. Об этом говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также японский премьер Фумио Кисида, причем, последний, выступая в Конгрессе США.

При этом, – подчеркивает Игорь Романенко, – американцы явно демонстрируют двойные стандарты. Израилю ведь помогают и в обход Конгрессf, причем, в разы мощнее, чем Украине. В том числе задействуя американские истребители F-35, тогда как нам годами оттягивают поставки F-16. Причем предоставлять эти самолеты нам готовы европейцы, от США требуется лишь разрешения. Но Белый дом его не дает, придумывая поводы для затягивания процесса. А мы платим за такое промедление страшную цену". "Но на Трампа это особо не влияет. Администрация Байдена проявляет очевидную слабость

Эксперт напоминает, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина призывала Запад помочь закрыть наше небо с помощью его вооружений, включая натовскую авиацию (которая отлично себя зарекомендовала, сбивая ракеты и дроны еще на их подлете к воздушному пространству Израиля).

"Нас не услышали. Были уже неоднократные нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО российскими ракетами и беспилотниками. И в Польше, и в Румынии. Но американцы заставляли партнеров не раскручивать эту тему. Как специалист по противовоздушной, противоракетной обороне я обратил особое внимание, что в отражении ракетно-дроновой атаки Ирана на Израиль участвовали не только израильтяне, но и военнослужащие США, Великобритании, Франции, находящиеся в том регионе. Они использовали свои средства ПВО/ПРО, уничтожая иранские ракеты и дроны еще на подлете к Израилю. Это, кстати, наиболее эффективный метод", – отмечает генерал.

К сожалению, продолжает он, применительно к Украине на такие подходы Запад не решился. Даже уничтожать российские ракеты с помощью соответствующих средств, расположенных на территории той же Польши, не согласились.

звучит всё более жесткая критика. Думаю, эскалация на Ближнем Востоке сдвинет, наконец, с мертвой точки вопрос оказания помощи Украине со стороны США. Соответствующие сигналы уже идут. Вопрос в том – в каком именно виде и как быстро к нам эта помощь поступит", – подчеркивает Игорь Романенко. "Американская боязнь по поводу увеличения эскалации (к примеру, применения россиянами ядерного оружия) сыграла против нас. Кремль это прекрасно видит – и активно использует ядерный шантаж, чтоб снизить поддержку Украины, не дать нам получить всё то, что нам могли бы предоставить. Не случайно в адрес США со стороны ряда европейских политиков и дипломатов (включая польского главу МИД

Позитивом он называет, что активизировались европейцы, причем, особенно заметно тут лидерство Франции. Но американскую помощь европейская заменить не сможет. Хоть, понятно, что без нее нам было бы совсем туго.

Однако подобный подход означает очередное затягивание (это ведь новый законопроект, который нужно будет голосовать в обеих палатах, хоть есть уже два месяца как проголосованный Сенатом ). Со всеми вытекающими для Украины печальными последствиями", – резюмирует Игорь Романенко. "Ну, а США, надеемся, вынырнут, наконец, из внутриполитической борьбы и некого боязливого состояния – и не просто выделят необходимую нам помощь, но и усилят поддержку. Трамп уже дал понять, что готов разблокировать через своих людей вопрос рассмотрения соответствующего законопроекта, но при условии помощи в виде кредита

Иран фактически окончательно оформил свою принадлежность к оси зла

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан обращает внимание, что нападение Ирана на Израиль ожидалось. Но вряд ли кто-то ожидал, что оно будет настолько массированным, с применением 320 ракет и дронов.

"Скорее всего, иранцы стремились таким образом прорвать израильскую оборону, не учтя, что Тель-Авив готовился к подобному десятилетиями, – поясняет эксперт. – В итоге Иран не просчитал не только мощность израильской ПВО, но и то, что помогать отбиваться будут союзники, уничтожая ракеты и дроны еще на подлете ".

Как следствие, продолжает экс-дипломат, к Ирану прилетело, как минимум, два "черных лебедя". Во-первых, он продемонстрировал свою недееспособность в военном плане. Во-вторых, свою неадекватность как субъект международного права.

"Теперь Иран фактически окончательно оформил свою принадлежность к оси зла – в компании с Северной Кореей и РФ", – считает Вадим Трюхан.

Вместе с тем, акцентирует он, опосредованно Иран привел к прилету как минимум двух "черных лебедей" в гости к россиянам, которые уже истерят по поводу происходящего на Ближнем Востоке.

Плюс – в США теперь будет не до дебатов по выделению внешней помощи В течение недели законопроект о помощи Украине и Израилю точно будет принят. Не сможет здравая часть Конгресса их разделить, хоть попытки будут (но безуспешные)", – прогнозирует Вадим Трюхан. "Так, РФ больше не сможет рассчитывать на такие мощные, как надеялась, поставки вооружений из Ирана. Это касается и баллистических ракет, и беспилотников типа "Шахед". Теперь это всё будет нужно самому Ирану, которому точно придет "ответка" от Израиля.

Так что, констатирует он, иранская выходка аукнется россиянам.

"Украина вскоре получит мощный пакет помощи из-за океана, – уверен эксперт. – И надежды агрессора на прорыв нашего фронта или полное разрушение энергосистемы окажутся напрасными".

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