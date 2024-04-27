Пойдет ли Пекин на принуждение Москвы к миру: какие торги идут между США и КНР

Глава Госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Китай пригрозил тому санкциями, если КНР и дальше будет поставлять России товары, которые страна-агрессор использует для производства оружия. В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны взять на себя определенные обязательства по установлению мира во всем мире, а также – не вредить друг другу. В последнее время просматривается сближение Китая с Европой, однако и РФ остается партнером КНР. Какие ожидания от дальнейших действий Пекина? Прислушается ли он к увещеваниям Запада – или продолжит играть в условную нейтральность? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Китай думает исключительно о собственных интересах

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не думает, что Китай не прислушается к США. Скорее – продолжит делать то, что, по его мнению, соответствует национальным интересам КНР. А сейчас те, к сожалению, не совпадают с украинскими, с западными.

"Да, в Пекине покивают, вновь повторят о том, что они за мир. Но при этом продолжат упирать на то, что в той же мирной конференции должна участвовать и РФ. Что российские интересы тоже должны учитываться, – поясняет политолог. – Это не потому, что Китай переживает за интересы РФ. Он думает исключительно о собственных. Для которых ему нужен младший партнер, который будет раздражать Запад, делать то, что сам Китай делать не решается. То есть, Россия для КНР – инструмент давления, шантажа, с помощью которых Пекин решает свои проблемы".

Учитывая это, китайское руководство прислушается к увещеваниям Запада ровно настолько, чтоб не попасть под санкции, констатирует Виталий Бала.

Он напоминает, что во время недавнего визита в КНР министра иностранных дел РФ Лаврова четко было заявлено Си Цзиньпинем, что у них с Россией – крепкие дружба и любовь. Базирующиеся, в том числе, на неправильной, с их точки зрения, политике Запада.

"Такое китайское "виляние" (мы за мир во всем мире, но нужно учитывать и нашу позицию, и российское беспокойство и так далее) будет, как мне кажется, продолжаться до того момента, пока РФ не проиграет. Именно это должен понять Запад. И максимально приблизить этот момент, увеличивая поддержку Украину и изоляцию России. А особых инструментов надавить на КНР, который обходными путями поставляет россиян всё, необходимое им для продолжения войны, нет", – отмечает Виталий Бала.

Он резюмирует, что "конфликт в Украине", как называет Китай российско-украинскую войну, никак не вредит национальным интересам КНР. Местами даже помогает. Потому Пекин и не пойдет на принуждение Москвы к миру, продолжая ограничиваться общими "примиртельными" заявлениями без конкретного наполнения.

Вашингтон дает понять Пекину, что лучше сейчас договариваться с Байденом

Политический эксперт Сергей Таран поделился таким комментарием:

"США, действительно, усилили давление на Китай в вопросах российско-украинской войны. Вашингтон дает понять Пекину, что лучше сейчас договариваться с Байденом, чем потом не договариваться с Трампом (в случае его возвращения в Белый дом)".

По словам эксперта, сейчас, на фоне избирательной кампании в США, Трамп продолжает придерживаться антикитайской риторики. Как и было во время его президентства. Он призывал переместить все производства из КНР в США, делал другие неприятные для Пекина заявления.

"И месседж, который Белый дом через Блинкена пытается донести до китайского руководства, состоит именно в том, что сейчас есть хорошие возможности для конструктива, для улучшения отношений, для совместного урегулирования российско-украинской войны (что выгодно и Байдену, так как увеличит его шансы на победы, и Си, так как усилит его геополитический вес). Возможности, которых в будущем может и не быть", – поясняет Сергей Таран.

Именно об этом, считает он, говорил Блинкен. Давая КНР понять, что необходимо разрывать отношения с РФ, по крайней мере, в сфере военно-технического сотрудничества.

"В данный момент идут торги по этому поводу. Думаю, их результатом станет более острожная позиция Китая к российско-украинской войне. По крайней мере, до конца избирательной кампании в США, – прогнозирует эксперт. – Скорее всего, вскоре мы увидим очередную порцию мирных инициатив от Китая (не наполненных конкретным содержанием). Но нельзя исключать, что КНР прислушается к США — и воспользуется шансом стать реальным миротворцем, что возможно лишь при условии справедливого мира, о чем постоянного говорит Украина".

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