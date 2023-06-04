Окончательное утверждение контрнаступления и увеличение мирных планов: главные итоги недели

На этой неделе Украина вступила в очередное лето войны – под активизировавшийся ракетный террор со стороны России, новую волну предложений о переговорах, продолжение муссирования темы грядущего контрнаступления ВСУ, а также разговоры о том, какие мы можем получить гарантии безопасности от стран НАТО. Эксперты традиционно проанализировали итоги недели (с 29 мая по 4 июня) и их возможные последствия – специально для издания "Комментарии".

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

На этой неделе стало ясно, что решение о наступлении принято

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет главным итогом недели подготовку к окончательному решению об украинском наступлении на линии фронта.

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а также заявлений западных политиков, решение о наступлении принято. И во время одного из недавних заседаний Ставки верховного главнокомандующего этот момент также озвучивался. Четкая дата не будет обнародована. Это — закрытая информация по понятным причинам. Думаю, на следующей неделе можно ожидать более активных наступательных действий ВСУ по всей линии фронта", – отмечает эксперт. "Ранее было много заявлений, в том числе, противоречащих друг другу, относительно возможности данного наступления, необходимости дополнительной военной помощи со стороны западных военных союзников. Но к концу недели, судя по интервью президента Зеленского ряду авторитетных западных изданий

По его мнению, уходящая неделя интересна и тем, что после ряда массированных ракетных атак со стороны России, Украина перешла к не менее активному сдерживанию наступательных возможностей страны-агрессора.

Что нанесло противнику ряд чувствительных — не столько военных, сколько военно-политических ударов И привело к, по крайней мере, частичной деморализации российских войск и общественного мнения. Особенно среди тех, кто проживает в приграничных с Украиной областях — Белгородской, Курской, Брянской. И к участившимся разговорам о наступлении как подразделений Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР), так и других российских полупартизанских или полудиверсионных объединений непосредственно на территории РФ. Важно, что война (настоящая, а не телевизионная) постепенно переходит и туда. Это очень интересный с военно-оперативной и военно-стратегической точки зрения поворот. На который Кремлю как-то придется отвечать. Не исключено, что, снимая резервы непосредственно с фронта. Что нам в рамках грядущего наступления – только на руку", – поясняет Вадим Карасев. "Был предпринят ряд ударов беспилотниками, а также ствольной артиллерией по уже не только оперативной, но и стратегической глубине РФ. Речь об активных действиях на Белгородском направлении

Еще важное, с его точки зрения, событие последнего времени – принципиальное решение Запада о поставах Украине истребителей F-16. На этой неделе оно обрело еще более реальные контуры во время визита президента Зеленского в Молдову на саммит Европейского политического сообщества, где он акцентировал внимание на вопросе усиления нас ПВО и авиацией.

"Даже если мы не получим F-16 в ближайшее время – для применения их непосредственно на театре военных действий, мы их точно получим в обозримом будущем. Что необходимо для укрепления наших оборонных и наступательных возможностей, – поясняет эксперт. – В этот же ряд можно поставить заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты и другие военные союзники Украины сделают всё, чтобы создать в нашей стране наиболее современную, боеспособную армию – с авиационными платформами четвертого и пятого поколения, с современной интегрированной системой ПВО. Так что эта неделя интересная как с точки зрения пришедшего в большее движение театра военных действий, со всё большим его переносом на территорию РФ, так и с точки зрения глобальных военно-дипломатических решений, которые призваны в будущем обеспечивать Украине потенциал, необходимый для долгосрочного сдерживания России в Восточной Европе".

На Саммите Мира должна быть поставлена точка в продуцировании различных "мирных планов"

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких обращает внимание, что была обнародована очередная порция "мирных планов". Ошибочных, по его мнению, как минимум, в двух аспектах. Во-первых, поясняет эксперт, данные предложение позиционируют Россию и Украину как равнозначных субъектов, ответственных за войну. Но ведь именно РФ начала войну, ворвавшись на территорию Украины, оккупировав часть нашей территории. Именно войска агрессора совершили и совершают военные преступления против граждан Украины. Именно РФ продолжает массированные ракетные обстрелы, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая гражданское население Украины.

"Следовательно, статус России – это государство-террорист, которое грубо нарушая нормы международного права и устав ООН, развязало кровавую войну с целью уничтожения Украинского государства и Украинского народа, – акцентирует Валентин Гладких. – Именно РФ ведет войну откровенно террористическими методами, иллюстрацией чего являются многочисленные военные преступления, совершенные ее оккупационными войсками. Поэтому нельзя уравнивать РФ с Украиной, которая защищается, причем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН".

Во-вторых, продолжает эксперт "мирные планы" что Китая, что Индонезии почему-то упрямо игнорируют региональный и глобальный уровень конфликта, сводя войну исключительно на уровень российско-украинской.

"Причем, как отмечалось выше, предпринимаются попытки легитимировать абсолютно безосновательные посягательства РФ на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, – подчеркивает Валентин Гладких. – Может, Китай хочет провести "референдум" в Тибете или среди уйгуров? Да и Индонезии мест для проведения "референдумов" немало. В отличие от Украины, там есть "спорные территории", например, Восточный Тимор. Более того, в Украине нет ни своих уйгуров, ни своего Тибета или Восточного Тимора. Но есть банальная оккупация Россией территории Украины. Как бы то ни было, но на самом деле, на кону стоит гораздо больше, чем даже территориальная целостность и государственный суверенитет Украины. На кону – принципы международного права и мировой порядок, поэтому рассматривать войну, развязанную РФ против Украины, нужно в более широком контексте".

Учитывая это, констатирует эксперт, абсолютно справедливы слова президента Украины Владимира Зеленского как о необходимости организации и проведения Саммита Мира, на котором, наконец, должна быть поставлена точка в продуцировании различных "мирных планов", а утвержден украинский план – как безальтернативный.

Зеленский в очередной раз четко артикулировал, что РФ своими действиями представляет угрозу для безопасности не только Украины и даже не только региона, но и глобальной безопасности. Учитывая это, для достижения устойчивого и крепкого мира и безопасности в нашей стране, в Европе, в мире – победа Украины в войне необходима. А Россия, если хочет минимизировать свои потери, должна вывести все свои войска с территории Украины. Собственно, как и из других де-факто оккупированных территорий других суверенных государств, в том числе Молдовы", – резюмирует эксперт. "Кроме того, – отмечает Валентин Гладких, – во время своего выступления в Молдове на саммите Европейского политического сообщества

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