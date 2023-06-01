Что происходит в России – может ли быть это началом конца путинского режима

Майские атаки неизвестных дронов по территории РФ, а также заходы туда российских вооруженных формирований, борющихся с путинским режимом, явно получат летнее продолжение. Так, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛСР) уже 1 июня заявили о продолжении операций, целью которых является – принести мир и свободу. О чём говорит происходящее? Чего ожидать дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Если внутренние силы РФ не начнут выступать против авторитарного режима, Путин сможет удержаться

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился таким комментарием:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Путин отчаянно цепляется за власть. Создает видимость, что у России всё хорошо. Что она, скажем так, пытается "отмстить неразумным хазарам". Причем в роли таких "неразумных хазар" российские СМИ представляют Украину. Правда, на вопрос россиянам — за что, собственно говоря, мстить Украине (которая сама стала жертвой агрессии и ведет оборонительную войну против захватчиков), четкого ответа они дать не могут. Путину там что-то надо было – примерно так воспринимает ситуацию российское население, которое крайне социально пассивно. И то, что происходит в последнее время (участившиеся взрывы и боевые действия на территории РФ) вызывает у граждан страны-агрессора понимание того, что это именно – война, а не т.н. "специальная военная операция". Что опасность может прийти, откуда угодно".

В Москве после недавнего удара беспилотниками началась паника, отмечает эксперт. Жители Шебекино (Белгородская область) вынуждены эвакуироваться.

"Однако понимание приходит к россиянам крайне медленно. Когда они, покидая Херсон, взрывали Антоновский мост на Днепре, это преподносилось как "военная операция". А, когда был взрыв на Крымском мосту — это так посчитали террористическим актом. И изменить подобное мышление – основная задача. Чтобы те центробежные тенденции, которые в РФ сейчас огромны, начали проявляться всё более четко", – поясняет Виктор Савинов.

Он обращает внимание, что основные действия Путина ведутся медийно, в пиар-коммуникациях. Российское население кормят бесконечными победоносными сводками. Однако россияне начали задумываться – что-то в последнее время особых побед нет.

"Российская армия отступала в прошлом году. Пыталась наступать зимой-весной этого, но никаких успехов, кроме почти захвата Бахмута (в который оккупантов, по сути, заманили, и который месяцами "выедал" из РФ ее ресурс), предъявить не может. Так что майские события на территории страны-агрессора, их летнее продолжение, очень важны с точки зрения того, чтобы россияне, наконец, поняли важнейшие вещи. Что армия РФ отнюдь не является "второй армией мира". Что власть Путина, по сути, держится "на соплях". Что российская экономика испытывает серьезнейшие проблемы в результате санкционной политики Запада", – акцентирует политический аналитик.

По его мнению, если внутренние силы РФ не начнут выступать против авторитарного режима, Путин сможет удержаться. Однако, подчеркивает эксперт, уже очевидно, что в России есть здоровые силы, которые всеми возможными способами будут стараться устранить угрозу (для РФ, Украины, всего мира) продолжения путинского правления.

"Я буквально сегодня беседовал с одним знаменитым московским режиссером. Он уверял меня, что в РФ нет никакой оппозиции. Что все диверсионные действия против путинского режима (атаки с помощью беспилотников, рейды типа Белгородского) организовывает украинское Главное управление разведки во главе с Будановым. Я ему в ответ напомнил, что сам этот режиссер написал в свое время пьесу о бывшем начальнике секретного отдела ЧК при Дзержинском – Якове Блюмкине (уроженец Одессы, революционер, член партии эсеров, советский разведчик и государственный деятель, авантюрист, один из создателей советских разведывательных служб, дружил с Маяковским, Есениным, Мандельштамом, расстрелян в 1929-м недавними коллегами на Лубянке, в Москве, за "повторную измену делу пролетарской и советской власти и за измену революционной чекистской армии" – прим. ред.). Он мне в ответ – так Блюмкин был патриотом, левым эсером, который боролся с империалистической гидрой, а Буданов – это бандит! Я ему на это – с моей точки зрения, Буданов является человеком, который профессию руководителя одной из разведслужб вывел на более высокий уровень, чем герой пьесы, которую ты написал. И в этот момент мне пришло сообщение, что РДК и ЛСР вновь собираются в рейд по РФ. Я переслал ему соответствующее видео. На что он – да, действительно, Буданов будет покруче Блюмкина. То есть, его удалось убедить", – констатирует Виктор Савинов.

Вот так, продолжает он, должно прийти такое осознание и к другим.

Что существует российская оппозиция.

Что кремлевская пропаганда – напропалую врет.

"Ну, а лучшим методом убеждения сейчас являются конкретные действия, демонстрирующие населению РФ, в какой стране ему, к сожалению, приходится жить, – считает эксперт. – И что что-то надо срочно менять".

Не исключено, что в перспективе мы увидим новые добровольческие формирования, действующие против путинского режима уже из глубины РФ

Политолог Дмитрий Воронков считает происходящее – началом конца путинского режима, а возможно, даже РФ как таковой – в том виде, в каком она существует сегодня.

"Мы видим, что даже Москва — не такая уж неприступная крепость, не говоря уж о других городах, о регионах. Даже столица государства-агрессора становится досягаема с военной точки зрения. И это — уже не звоночек, а колокольный набат", – уверен эксперт.

Что касается российских добровольческих формирований, которые борются против путинского режима (соответственно — на стороне Украины), это свидетельство того, что Кремль слабеет. А негодование его действиям растет, отмечает Дмитрий Воронков.

"Определенная часть россиян не хочет продолжения войны, потому что им лично стало тяжелее жить, а изоляция со стороны Запада тоже не радует (тот же олигархат несет колоссальные убытки в связи с санкциями). Но конкретных действий, чтобы что-то изменить, эти люди не предпринимают. Более же радикальная, активная часть общества увидела возможность освобождения от гнета путинского режима посредством победы Украины в этой войне. И начала действовать. Пока точечными операциями в приграничных областях, теми или иными диверсиями в разных регионах. Но всё это может привести к эффекту домино, – предполагает политолог. – Я не исключаю, что в перспективе мы увидим новые добровольческие формирования, действующие против путинского режима уже из глубины РФ".

Не исключены, продолжает он, попытки восстаний в определенных регионах. Всё идет по нарастающей.

"Динамику всему этому могут придать успехи ВСУ на поле боя, – уверен Дмитрий Воронков. – Именно они пропорционально будут влиять на смелость той части российского общества, которая поняла, что главный враг РФ сидит в Кремле".

Читайте также на портале "Комментарии" — Бахмут без "Вагнера": Пригожин сделал новое заявление о выводе своих наемников.



