Реакция Украины, Запада, России на атаку дронов по Москве: какой удар пережил Кремль

Прошли сутки с массированной атаки дронов на Москву, которая заставила россиян понервничать. Появилась реакция Кремля, традиционно бравурная – от Минобороны РФ. В свою очередь, Офис президента Украины откровенно троллит страну-агрессора, в Вашингтоне касательно этой атаки высказались довольно сдержанно, а в Лондоне завили, что Украина имеет право на подобные действия. О чем говорит реакция сторон? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль и его пропагандисты столкнулись с реальной проблемой, на которую не знают, как реагировать

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что реакция всех сторон вполне ожидаемая. Но, пожалуй, наиболее показательной и интересной стала российская.

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акцентируя, что это – внутрироссийские проблемы. Позиция наших западных партнеров тоже понятна, – считает эксперт. – Более сдержанная – со стороны Штатов (они всегда говорили о недопустимости применения переданного нам западного вооружения для атак по территории РФ). Некоторые же партнеры из Европы в очередной раз дали понять, что Украина сама вправе выбирать, какими методами противодействовать российской агрессии. И в этом плане атака с помощью беспилотников – вполне приемлемый механизм". "Понятно, что Украина не может признавать то или иное свое участие в случившемся. Так она и поступает

Что касается реакции в самой стране-агрессоре, она приятно порадовала, признался Игорь Рейтерович.

Это в значительной мере связано с тем, что Кремль не имеет реальных механизмов, адекватных, в его понимании, в его системе координат, — реакции на то, что произошло", – поясняет эксперт. "Была видна определенная растерянность высшего военно-политического руководства РФ. Непонимание, как реагировать на такой удар. Незнание общего контекста, к чему это может привести. Поэтому Кремль занял стандартную позицию - сначала ничего не комментировать, а потом уверять, что ничего экстраординарного не произошло. Как заявил лично Путин

По его словам, поэтому российский режим всячески пытается приуменьшить масштабы случившегося. Делая акценты чуть ли не на том, что это якобы обычный бытовой терроризм.

И, конечно, "взрывным" моментом стало то, что данная атака нашла определенную поддержку внутри России Значительная часть россиян откровенно радовалась тому, что это произошло в Москве, в Барвихе, на Рублевки. На территории, где проживает элита. И это вскрыло огромный нарыв, который давно существовал в РФ, но всячески скрывался. А именно — противостояние подавляющей массы населения с небольшим процентом элиты, сосредоточенной, как правило, в крупных городах, прежде всего, в Москве. И вот тут Кремль тоже не знает – как правильно реагировать. Потому предпочитает делать вид, что ничего особенного не происходит. А ведь если всё выйдет из-под контроля, это приведет к серьезным социальным катаклизмам, остановить которые путинский режим по состоянию на сегодня просто не в состоянии", – резюмирует Игорь Рейтерович. "Но на самом деле, Кремль и его пропагандисты столкнулись с реальной проблемой, на которую не знают, как реагировать (не беря в расчет очередную порцию истерических заявлений ).

Кремль уже ищет, кого бы назначить "козлом отпущения" за запущенный им же самим бумеранг

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко обращает внимание, что произошла стремительная трансформация российского общества от "возьмем Киева за три дня" до "а Москву-то — за что, а нас-то — за что? не виноватые мы!". И всё это — за 15 месяцев.

а Москва очень даже "прикасаема". Пошла потрясающая "ответка". В том числе информационно-политическая, когда официальный Киев разводит руками и говорит "это не мы". Интересна и мировая реакция на происшедшее, и внутрироссийская. Не все же там идиоты! Понимают ведь, что войну уже не где-то, а на их территории. Что бумеранг — возвращается. Что пришла пора задаваться вопросом — как до такого дошло? И где корень проблем". "Если зверь бешенный, нет смысла его умиротворять. Боятся обидеть. Как делали с путинской Россией ранее. Больше — нет. Такого "зверя" надо загонять — и убивать. Демонстрировать свою силу, а не надеяться на то, что он не применить более свою. Дойти до РФ может только так. Она понимает исключительно язык силы, – акцентирует эксперт. – Еще недавно российские пропагандисты восторженно рассказывали о несокрушимости своего ПВО, о неприкасаемости российских границ, а уж Москвы — тем более. Оказалось — ПВО "дырявое", граница — "дырявая" (достаточно вспомнить Белгородский рейд ),

По словам Сергея Дойко, он общался на днях с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком. И тот высказал интересную мысль – что перелом в сознании россиян перейдет тогда, когда их привычный быт будет окончательно сломан. Когда они станут ощущать не определенные неудобства из-за роста инфляции, ухода мировых брендов, "частичной мобилизации", всё более ощущаемого внутреннего закручивания гаек. А – полный дискомфорт из-за того, что происходит. Из-за того, что каждый из них может стать целью в этой войне, развязанной их режимом.

за запущенный им же самим бумеранг, который возвращается всё чаще. И бьет всё сильнее. Но вопросы должны адресоваться именно Кремлю, – уверен Сергей Дойко. – И когда взрывов в РФ станет еще больше (а их число явно растет), заходов на ее территорию борцов с путинским режимом станет больше, таких атак с помощью беспилотников станет больше, в том числе по Москве и Петербургу – перелом в сознании большинства россиян более чем вероятен. Пока у них страх, паника, как у нас было в марте-апреле 2022-го. Наша задача — усугубить эти страхи, раскрыть глаза. Мы в прошлом году поняли, что, если не сплотимся в отражении российской агрессии – погибнем как нация, как государство. Россияне должны понять, что, если не сплотятся против кровожадного путинского режима — их может ожидать нечто подобное". "Кремль, продолжает эксперт, уже ищет, кого бы назначить "козлом отпущения"

Для страны, которая инвестировала миллиарды в армию в целом и ПВО в частности – всё более, чем печально

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что воздушная атака по Москве больнее всего ударила не по военным объектам или инфраструктуре, а по репутации российской ПВО.

"Если три десятка беспилотников способны долететь до столицы РФ (а нести на себе они могут разного рода заряды), это означает, что у страны-агрессора, в принципе, нет мощной ПВО. Этот удар будет иметь громадные геополитические последствия, – уверен эксперт. – Другие геополитические хищники (в том числе ядерные державы), наблюдая за такими ударами, видят слабость РФ. Ее беззащитность".

Сергей Таран считает, что по масштабу – это такой же репутационный удар, как уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", а также российских якобы неуловимых гиперзвуковых "Кинжалов" в небе над Киевом.

Мол, ничего страшного не произошло. Но для страны, которая инвестировала миллиарды в армию в целом и ПВО в частности — всё более чем печально", – констатирует эксперт. "Продолжает методично и неуклонно разрушаться миф о мощной российской армии. ВСУ делают это на поле боя, а БПЛА неизвестного происхождения – непосредственно в РФ. Учитывая болезненность удара, именно поэтому Кремль стремится приуменьшить его значение

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