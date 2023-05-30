Какое задание Путина выполняет Пригожин – в чем главная его роль

Основатель группы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого вышли из Бахмута из-за огромных потерь, подрывает режим Путина из-за обиды, что не получил награду "за Бахмут". Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Между тем, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверяет, что Путину даже выгоден Пригожин, который периодически жестко критикует руководство Минобороны РФ. Какая позиция ближе к истине – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Между Пригожиным и Минобороны РФ еще со времен активных военных действий россиян в Сирии были проблемы

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

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"После общения с российскими оппозиционерами Гудковым, Галлямовым, Фейгиным, с нашими аналитиками, мне кажется, что Пригожин, прежде всего, выполняет задания Путина. Учитывая, что т.н. "специальная военная операция" пошла явно не по плану, нужно найти "козла отпущения", на которого списать все провалы. И Пригожин, как, кстати, и Гиркин-Стрелков, действующий по заданию ФСБ, пытаются эту ответственность переложить на министра обороны Шойгу и главу генштаба Герасимова. Именно их обвиняют то в нехватке боеприпасов, то в неправильно спланированных операциях, то еще в чем-то. Ведь признавать, что сама по себе т.н. "СВО" была громадной ошибкой — Кремль не может. Тогда ведь будут виноваты Путин и ФСБ. Чего они допустить, понятно, не могут".

Следует также понимать, продолжает эксперт, что между Пригожиным и Минобороны (МО) РФ еще со времен активных военных действий россиян в Сирии, были проблемы. Особенно после инцидента в феврале 2018-го, когда американцы и союзники уничтожили, по некоторым данным, сотни "вагнеровцев", шедших на захват газоперерабатывающего завода в одной из провинций. Тогда это скрывали, сейчас же выносят на свет, чтобы продемонстрировать провалы МО, поясняет Татьяна Попова.

"Сейчас же "вагнеровцы" понесли колоссальные потери под Бахмутом. И они точно больше 20 тысяч, которые называет Пригожин (уточняя, что половина потерь – бывшие зэки, половина – профессиональные наемники). Исходя из моих разговоров с пленными "вагнеровцами" (бывшими заключенными), каждое их подразделение потеряло от 80 до 95% личного состава. Соответственно, погибло в разы больше, чем уверяет Пригожин. Но признавать этого он не может. А вот обвинять МО – может. Что и делает. Явно не без одобрения Кремля", – подчеркивает эксперт.

Она напоминает, что у Пригожина – достаточное количество недоброжелателей в РФ. От губернатора Санкт-Петербурга Беглова (с которым у него давние "контры") до различных военачальников. Потому, отмечает Татьяна Попова, разного рода нападками Пригожин отыгрывает еще и свою будущую линию защиты. А также поднимает свою цитируемость, узнаваемость, наращивает количество последователей.

"Согласно одному из исследований касательно популярности российских политиков, Пригожин занимает второе место – после Путина. Сыграло роль то, что Пригожин позиционирует себя как человек, которые режет "правду-матку". И тут заходит на поле Стрелкова и прочих участников "клуба рассерженных патриотов". Отбирая электорат уже у них, что заметно опечалило Стрелкова-Гиркина, начавшего "покусывать" Пригожина, – рассказывает Татьяна Попова. – Это довольно сложная конструкция. Изначально, на мой взгляд, она создавалась, чтобы отвести подозрение в неудаче "СВО" от Путина. Но потом Пригожин начал использовать возможности критиковать военную верхушку — для собственного пиара, для роста своего рейтинга".

Пригожин – это один из мощных и неформальных столбов гэбэшного путинского режима

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает большим предположением, будто в закрытом российском политическом поле есть место для проявлений демократического свободомыслия и публичного соревнования позиций, альтернатив и мнений.

"Иногда нам кажется, что Пригожин – это большой оппозиционер по отношению к Путину, что российские элиты расколоты и ищут преемника. Но в такой "спецслужбовской" автаркии (система замкнутого воспроизводства – прим. ред.), как нынешняя Россия, любой показательный информационный и политический "плюрализм" на федеральном и местном уровне – имманентный (присущий природе самого предмета, внутренний – прим. ред.) системе инструмент контроля над массовым сознанием", – поясняет эксперт.

По его словам, Пригожин – это один из мощных и неформальных столбов гэбэшного путинского режима, активность которого полностью управляется ФСБ и Путиным лично.

"Нас не должен сбивать с толку и тот факт, что Пригожин может выражать, вроде бы, оскорбительные фразы против личности Путина. Без сомнения такие публично наигранные действия невозможны без согласования с Кремлем, – акцентирует Олег Постернак. – Все, кто представлял реальную угрозу Путину или считался кровным врагом – платили жесткую цену (Литвиненко, Ходорковский и т.д.). Пригожин продолжает эффективно развивать свою частную военную компанию, расширять влияние в африканских странах и наносить значительные информационные удары по Министерству обороны и Генеральному штабу РФ".

Для Путина Пригожин – это как "опричник" Малюта Скуратов для русского царя Ивана Грозного, считает эксперт. Некий "бешеный цепной пес" для удержания страха в среде российской экономической элиты.

"Помимо этого, Пригожин – еще и инструмент для баланса и нанесения репутационных ударов по российской военной верхушке, в среде которой вполне может зреть заговор из-за недовольства результатами военной авантюры Путина, которая обескровливает и обессиливает армию, и до этого находившуюся в не лучшем состоянии", – констатирует Олег Постернак.

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