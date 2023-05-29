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Почему Пригожин подрывает авторитет Путина: в ISW назвали причину

Эксперты ISW считают, что Пригожин подрывает режим Путина из-за обиды, что не получил награду "за Бахмут"

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин нападает на российского президента Владимира Путина из-за неполученной награды "за захват Бахмута". Как передает издание "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны.

Почему Пригожин подрывает авторитет Путина: в ISW назвали причину

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

В обзоре указывают, что Пригожин, похоже, снова косвенно подорвал авторитет и режим президента России Владимира Путина, заявив о запрете российскими государственными СМИ любых дискуссий о силах "Вагнера".


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Он сказал, что неназванные российские чиновники только выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от 1 до 3 месяцев, прежде чем "народ начнет сопротивляться и ненавидеть бюрократов".

По его словам, российские чиновники смогли бы наслаждаться своей исторической способностью цензурировать российское общество, если бы Россия не начала войну в Украине.

Затем Пригожин заметно перевел дискуссию с разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку.

Эксперты отмечают, что комментарии Пригожина, вероятно, направлены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, который "ежеминутно занимается небольшими инфраструктурными проектами и жизнью простых россиян".

В отчете предполагают: возможно, Пригожин делает нападки на Путина за то, что российский диктатор не выплатил ему обещанное вознаграждение "за захват Бахмута".

Аналитики напоминают, что в ночь с 27 на 28 мая российские войска совершили крупнейший с начала войны удар с использованием беспилотников Shahed-131/136 по Украине.

По оценке института, то, что Россия направляет воздушные боеприпасы на Киев, а не на инфраструктурные или военные объекты, ограничивает способность этой российской воздушной кампании существенно ослабить украинские наступательные возможности для будущего контрнаступления.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28-2023
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