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Стало известно, кого заводят в Бахмут на смену "вагнеровцам"

Главарь ЧВК Пригожин вынужден провести ротацию из-за огромных потерь и истощения преступной группировки

сегодня, 08:17
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Автор:

Кравцев Сергей

На смену "вагнеровцам" в Бахмут заводят десантников и мотострелковые подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. 

Стало известно, кого заводят в Бахмут на смену "вагнеровцам"

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Да, там (Ред. – в Бахмуте) происходят ротационные мероприятия, вызванные потерями "вагнеровцев". Они вынуждены это делать именно из-за огромных потерь. Заходят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, а также мотострелковые подразделения. Мы знаем их названия, знаем имена командиров, а также боевой потенциал", — заявил Череватый. 


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Он добавил, что все эти подразделения участвовали в войне с самого начала полномасштабного вторжения и понесли значительные потери. Более того, он подчеркнул, что в основном это уже второй-третий состав этих подразделений.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя почти неделю после рейда по Белгородщине российских военных, противостоящих путинскому режиму, диктатор РФ созрел для указа об усилении охраны границ. О чем говорит такая, мягко говоря, запоздалая реакция? Чего ожидать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают продвижение представителей ЧВК "Вагнер" вглубь города-крепости – Бахмута. Тем временем главарь "вагнеровцев" – Евгений Пригожин, сообщил, что выводит свои подразделения с позиций в тыловые лагеря. Он также подчеркнул, что заявленные Путиным цели т.н. "специальной военной операции" обернулись для России не просто провалом, а сработали с точностью наоборот, сделав украинцев самой известной нацией в мире, да еще и невероятно милитаризированной. О чем говорят эти заявления? Что показали бои за Бахмут и Донбасс, чем они в итоге обернутся для "освобождающих" (уничтожающих) их российских оккупантов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/live/PMlmW64xFjg
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