Стало известно, кого заводят в Бахмут на смену "вагнеровцам"

На смену "вагнеровцам" в Бахмут заводят десантников и мотострелковые подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Да, там (Ред. – в Бахмуте) происходят ротационные мероприятия, вызванные потерями "вагнеровцев". Они вынуждены это делать именно из-за огромных потерь. Заходят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, а также мотострелковые подразделения. Мы знаем их названия, знаем имена командиров, а также боевой потенциал", — заявил Череватый.

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Он добавил, что все эти подразделения участвовали в войне с самого начала полномасштабного вторжения и понесли значительные потери. Более того, он подчеркнул, что в основном это уже второй-третий состав этих подразделений.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают продвижение представителей ЧВК "Вагнер" вглубь города-крепости – Бахмута. Тем временем главарь "вагнеровцев" – Евгений Пригожин, сообщил, что выводит свои подразделения с позиций в тыловые лагеря. Он также подчеркнул, что заявленные Путиным цели т.н. "специальной военной операции" обернулись для России не просто провалом, а сработали с точностью наоборот, сделав украинцев самой известной нацией в мире, да еще и невероятно милитаризированной. О чем говорят эти заявления? Что показали бои за Бахмут и Донбасс, чем они в итоге обернутся для "освобождающих" (уничтожающих) их российских оккупантов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



