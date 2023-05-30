Реакция Великобритании на атаку дронов по Москве

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на утреннюю атаку беспилотников по Москве и заявил, что у Украины есть право на такие действия. По мнению Клеверли, это часть безопасности для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.



Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото из открытых источников

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На пресс-конференции в Эстонии Джеймсу Клеверли задали вопрос об атаке беспилотников на Москву, а также добавили, имеет ли Украина право атаковать территорию России.

"Конечно, Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу вне своих границ, чтобы взорвать способность России направлять силу на саму Украину", — сообщил министр иностранных дел Великобритании.

Джеймсу Клеверли также добавил, что Британия "должны признать", что военные цели по которым Украина наносит удары за границей, могут быть частью ее собственной самообороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями на утреннюю атаку беспилотников по столице России. Российский диктатор указал, что от этого напрямую могут пострадать граждане Украины.

Также "Комментарии" писали о первой официальной реакции на атаку дронов по Москве в Кремле. Тогда Дмитрий Песков обвинил в нападении беспилотных летательных аппаратов Украину. Следует отметить, что Киев официально не подтвердил информацию о том, что организовал атаку дронами по столице России. А некоторые депутаты госдумы РФ заявили, что из-за атаки беспилотниками для России начинается "новая реальность, которую необходимо осознать".