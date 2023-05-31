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Почему Путин пытается снизить значение атаки дронов на Москву: ответ ISW

Аналитики ISW обращают внимание, что президент РФ пытается показать, что Кремль принимает ответные меры, поэтому не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации"

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Российской Федерации Владимир Путин делает все, чтобы уменьшить значение и влияние атаки дронов на Москву и Подмосковье, которая произошла 30 мая. Российский диктатор таким образом пытается скрыть свои ограниченные возможности для "ответа". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Почему Путин пытается снизить значение атаки дронов на Москву: ответ ISW

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на заявления Путина о том, что Россия якобы ударила по штаб-квартире военной разведки Украины "два-три дня назад". При этом глава Кремля заявил, что армия РФ якобы продолжает реагировать на "войну Украины против Донбасса" и бьет "военной инфраструктуре". Отмечается, что российский диктатор продвигает нарратив, что атака беспилотников по Москве якобы является ответом на удары РФ.


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Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой показать, что РФ уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации", считают эксперты.

Как говорится в отчете ISW, руководитель Кремля Путин пытается преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы "не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине".

Путин заявил, что войска РФ якобы нанесли удар по штаб-квартире украинской военной разведки "два-три дня назад", и что Росармия продолжают реагировать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по украинской "военной инфраструктуре".

"Путин последовательно реагировал на подлинные и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя", — говорится в публикации.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-30-2023
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