У Зеленского ответили на угрозы Путина дать "зеркальный ответ" на атаку дронов по Москве

Страна-агрессор за период полномасштабной войны против Украины использовала практически весь свой вооруженный инструментарий, чтобы угрожать "зеркальным ответом" на атаку дронов по Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "1+1" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"А, что такое "зеркальное"? Они (Ред. – россияне) же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали". Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (Ред. – погибшими и ранеными) более 400 тысяч, — это говорит о нарастающей неадекватности России", — заявил Михаил Подоляк.

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По его словам, есть большие сомнения, что российский лидер Путин находятся в понимании того, что происходят. Судя по его заявлениям. Он все еще находится к кой-то параллельной реальности и не может мыслить адекватно.

Советник главы ОП также заявил, что политическая элита скептически смотрит на Путина и его слова. К тому же, по мнению Подоляка, в общем-то "информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось". Учитывая это, слова диктатора воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий проводить голосование на территории, где введено военное положение. А оккупированные части Украины сейчас активно готовят к всероссийским выборам, намеченным на сентябрь. Подписанный Путиным документ разрешает депортацию, а также расширяет полномочия силовиков по задержанию людей на территориях, где действует военное положение. О чем говорят такие действия Кремля? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



