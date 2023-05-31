У Зеленского ответили на угрозы Путина дать "зеркальный ответ" на атаку дронов по Москве

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор за период полномасштабной войны против Украины использовала практически весь свой вооруженный инструментарий, чтобы угрожать "зеркальным ответом" на атаку дронов по Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "1+1" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины
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По его словам, есть большие сомнения, что российский лидер Путин находятся в понимании того, что происходят. Судя по его заявлениям. Он все еще находится к кой-то параллельной реальности и не может мыслить адекватно.
Советник главы ОП также заявил, что политическая элита скептически смотрит на Путина и его слова. К тому же, по мнению Подоляка, в общем-то "информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось". Учитывая это, слова диктатора воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий проводить голосование на территории, где введено военное положение. А оккупированные части Украины сейчас активно готовят к всероссийским выборам, намеченным на сентябрь. Подписанный Путиным документ разрешает депортацию, а также расширяет полномочия силовиков по задержанию людей на территориях, где действует военное положение. О чем говорят такие действия Кремля? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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Ігор
сегодня, 11:18
Знаходять задоволення драконячі ворога розумними і дотепними коментарями. У бункерах отримувати відкати безпечно. Ще і війна затягується, треба підтримувати ворожість один до одного у православному сатанаті. От стратегічної користі жодної. Головне швидко виводити в офшори намародерене тяжкою працею - вибори у США вже близько.