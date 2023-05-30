В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотников на Москву

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны страны-агрессора подтвердили утреннюю атаку беспилотников на столицу РФ. У Шойгу насчитали всего 8 БПЛА, нашествие которых назвали "террористической атакой киевского режима".

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

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"Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром столицу РФ атаковали дроны. Судя по реакции москвичей, громких взрывов в самой Москве они не ожидали. Некоторые из очевидцев возмутились, что не могут чувствовать себя в безопасности в самом защищенном городе России.

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