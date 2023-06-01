logo

BTC/USD

26817.68

ETH/USD

1855.33

LTC/USD

92.45

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бахмут без «Вагнера»: Пригожин сделал новое заявление о выводе своих наемников
commentss НОВОСТИ Все новости

Бахмут без «Вагнера»: Пригожин сделал новое заявление о выводе своих наемников

Пригожин уже не впервые заявляет о выходе "вагнеровцев" из города-крепости

сегодня, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал новый видеоролик, в котором заявил, что 1 июня основная часть "вагнеровцев" покинула свои позиции в Бахмуте Донецкой области, якобы наемники отошли в тыловые районы. На видео Пригожин, как уже было ранее пообщался с бойцами, пожелал им набраться сил и выйти без происшествий. Как передает портал "Комментарии", видео обнародовала пресс-служба Пригожина в Телеграмм. 

Бахмут без «Вагнера»: Пригожин сделал новое заявление о выводе своих наемников

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Евгений Пригожин сообщил, что те наемники, которые еще остались в городе, покинуть его ближайшие дни и до 5 июня выйдут все.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В данный момент нет подтверждений выхода "вагнеровцев" из Бахмута, Минобороны РФ об это ничего не сообщает. Информации от Генштаба ВСУ тоже пока что не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — "вагнеровцы" выходят из Бахмута, но не уходят из Украины: в СНБО знают, где ждать боевиков Пригожина.

Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!