Бахмут без «Вагнера»: Пригожин сделал новое заявление о выводе своих наемников

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал новый видеоролик, в котором заявил, что 1 июня основная часть "вагнеровцев" покинула свои позиции в Бахмуте Донецкой области, якобы наемники отошли в тыловые районы. На видео Пригожин, как уже было ранее пообщался с бойцами, пожелал им набраться сил и выйти без происшествий. Как передает портал "Комментарии", видео обнародовала пресс-служба Пригожина в Телеграмм.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Евгений Пригожин сообщил, что те наемники, которые еще остались в городе, покинуть его ближайшие дни и до 5 июня выйдут все.

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В данный момент нет подтверждений выхода "вагнеровцев" из Бахмута, Минобороны РФ об это ничего не сообщает. Информации от Генштаба ВСУ тоже пока что не поступало.

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Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.



