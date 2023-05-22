Чем закончится история Бахмута для Пригожина – выполнил ли свою задачу город-крепость

Битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Похоже, сейчас Пригожин озабочен лишь тем, как спасти свою жизнь

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

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"С военно-тактической, стратегической точки зрения значение Бахмута не раз уже комментировали военные эксперты, представители ВСУ и Минобороны. Но тут интересна и политическая составляющая. Исходя из анализа мощностей ЧВК "Вагнер" проводить дальнейшие военные операции в Бахмуте, можно утверждать, что личный состав этой армии наемников существенно уменьшился. Тот же Пригожин еще месяц назад констатировал потери на уровне 170% (учитывая, что ЧВК обновлялось фактически дважды). Прошлым летом эта группировка была фактически полностью уничтожена на других участках фронтах. Потом начался набор зэков, активная вербовка обычных россиян. Далее — штурмы Бахмута. И на сегодняшний день сам Пригожин констатирует, что ему больше некем воевать. А потому он хочет вывести жалкие остатки своего ЧВК, задействованного в Украине, с Бахмута. Однако такого разрешения ему, похоже, пока не дали. И вряд ли дадут".

По словам эксперта, Пригожин в последнее время начал представлять серьезную конкуренцию определенным группам власти. В том числе конкуренцию информационную, формирующую повестку дня "на России". И эта конкуренция является угрожающей для высшего военно-политического руководства РФ. Включая Путина.

"Мы достоверно не знаем, претендует ли Пригожин на какую-то политическую карьеру. Похоже, сейчас он озабочен лишь тем, как спасти свою жизнь. Понимая, что его использовали в рамках этой войны в целом и штурмов Бахмута в частности", – отмечает Валерий Клочок.

В этом смысле, продолжает он, Пригожин, действительно, сделал много полезного для РФ касательно попыток достичь каких-то непонятных целей т.н. "спецоперации".

"Что касается собственно Бахмута, то он, кроме всего прочего, стал серьезной информационной кампанией, поводом, темой для обсуждения. В том числе "на России". И теперь для Кремля важно повернуть всё так, чтобы продолжения эта история для Пригожина не имела. Ибо его информационные удары нередко наносят вред не только Шойгу и Герасимову, которых он постоянно критикует, но и Путину, допускающему такое (что демонстрирует ослабление верхушке Кремля)", – констатирует Валерий Клочок.

Бахмут свою роль в ракурсе остановки российского наступления и "перемалывании" сил и средств противника уже перевыполнил

Политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что Бахмут стал символическим местом. И в военном, и в политическом смысле.

"Для нас – по понятным причинам. Это наша земля, наш город-крепость, в определенном роде – щит на пути к другим городам. У россиян же – свои резоны. Кремлю нужна, ну, хоть какая-то демонстрация "победы". Хотя бы на примере взятия города-крепости, который оккупанты практически стерли с лица земли", – поясняет политолог.

Стратегически, в военном смысле Бахмут не так важен для россиян, считает он. Но в имиджевом, в политическом смысле – более чем важен.

"Потому и идут такие заявления Пригожина и ему подобных о периодическом захвате Бахмута. Которые практически сразу развенчиваются. При этом, Бахмут свою роль в ракурсе остановки российского наступления и "перемалывании" сил и средств противника уже перевыполнил, – уверен Дмитрий Воронков. – Произошло сильнейшее истощение и "вагнеровцев", и немотивированной регулярной армии. Истощение сил и средств противника, вал трупов, который идет в РФ, подогревая там антивоенные (что = антипутинским) настроения, это всё играет нам на руку".

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