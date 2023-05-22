Движение продолжается: насколько ВСУ еще удалось продвинуться в районе Бахмута

Несмотря на бравые заявление российских пропагандистов о полном установлении контроля над Бахмутом, украинские военные продолжают контратаковать по флангах, в том числе подступая все ближе к городу-крепости. В воскресенье украинские воины продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Бахмут остается приоритетной целью оккупанта, они пытаются взять весь город полностью под свой контроль. Наши военные держат оборону, несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города", – отметил Сергей Череватый.

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По его информации, в течение прошлой недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя россиян, в частности, только за воскресенье на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы взятии оккупационными формированиями Бахмута. Кроме того, российская пропаганда активно разгоняет фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Министерство обороны (МО) Украины опровергает оба эти заявления. Что происходит сейчас вокруг Бахмута в частности и Донбасса в целом, вокруг заявлений Пригожина и заявлений о Залужном? О чём говорит эта информационная битва? Как на нее следует реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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