Разбивают врага: в ВСУ рассказали о продвижении под Бахмутом

Украинские силы продолжают продвигаться под Бахмутом, выбивая российских оккупантов с их позиций. Следовательно, стало известно, что ВСУ продвинулись еще на 700 метров вглубь. Об этом говорится в Telegram-канале и 3-й отдельной штурмовой бригады.

"1730 м в длину и вглубь — еще 700 м зачищенной от врага территории", — пишет пресс-служба бригады.

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В сообщении говорится, что подразделения 72-й бригады ВС РФ пытались вернуть отбитые ранее нашими воинами позиции, но украинские защитники разбили врага в хлам.

Только за вчерашние бои ВСУ ликвидировали еще 23 кафира и ранили еще 40 единиц живой силы врага. А еще была уничтожена вражеская техника, в том числе танки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минобороны объяснили слова Зеленского о Бахмуте. Сергей Череватый отметил, что в этом направлении все еще продолжаются тяжелые боевые действия, а силы украинской обороны пытаются удерживать несколько позиций в городе. Как информирует представитель Восточной группировки войск ВСУ, Кремль слишком символически воспринимает ситуацию вокруг города Бахмут. Факт несокрушимости украинских солдат подтвердила и заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр в Телеэфире. По ее словам, российские войска страдают от силы ВСУ в Бахмуте. В то же время стопроцентный контроль российских захватчиков над Бахмутом возразил и спикер президента Украины Сергей Никифоров. Об этом он написал в социальных сетях, добавив, что сказанное Зеленским не правильно трактовали в СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии якобы подтвердил потерю города Бахмут, отвечая на вопросы журналистов. Перед встречей Главы украинского государства с президентом США Джо Байденом корреспонденты спросили у него, находится ли Бахмут под контролем ВСУ.