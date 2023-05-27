«Вагнеровцы» выходят из Бахмута, но не уходят из Украины: в СНБО знают, где ждать боевиков Пригожина

Наемники ЧВК "Вагнер" после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время интервью "ВВС".

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Журналист попросид Алексей Данилова прокомментировать, действительно ли наемники "Вагнера" уходят из Бахмута. Секретарь СНБО отметил, что по имеющейся информации это действительно так.

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"Да, это происходит. Но это не означает, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках", – заявил Данилов.

При этом секретарь СНБО не стал больше говорить, где вскоре могут объявиться наёмники Евгения Пригожина.

Стоит отметить, что Алексей Данилов был одним из тех, кто прямо поддержал решение украинской армии воевать в Бахмуте в течение многих месяцев. Данилов объяснил, что Бахмут – это украинская территория, и украинцы должны ее защищать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина действительно готова начать свое контрнаступление для деоккупации всех ранее захваченных противником территорий. Вот только, когда это произойдет – никто, по понятным причинам, не скажет. Это может произойти завтра, а может и через неделю. Об этом в интервью "BBC" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают продвижение представителей ЧВК "Вагнер" вглубь города-крепости – Бахмута. Тем временем главарь "вагнеровцев" – Евгений Пригожин, сообщил, что выводит свои подразделения с позиций в тыловые лагеря. Он также подчеркнул, что заявленные Путиным цели т.н. "специальной военной операции" обернулись для России не просто провалом, а сработали с точностью наоборот, сделав украинцев самой известной нацией в мире, да еще и невероятно милитаризированной. О чем говорят эти заявления? Что показали бои за Бахмут и Донбасс, чем они в итоге обернутся для "освобождающих" (уничтожающих) их российских оккупантов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



