Легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ

Российские повстанцы из двух подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Во время одного из эфиров они рассказали о целях военных походов в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Военный из ЛСР. Фото из открытых источников

Спикер ЛРС Алексей Барановский ответил о двух основных целях, которые преследуют бойцы российских повстанцев во время военных походов в РФ.

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"Эта задача отвлечь российскую армию от других направлений", – говорит представитель Легиона "Свобода России".

Таким образом, ЛСР заставляют часть российских войск отойти с территории Украины в приграничные области России. В частности, такую готовность выразил владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который пытается позиционировать себя как "защитника границы".

Другой целью подразделения ЛСР являются попытки снизить моральный дух армии РФ, а также увеличить оппозиционные силы в России для устранения нынешнего руководства России от власти.

"Показать России, что сопротивление возможно, и к нему нужно приобщаться", – сказал Барановский, имея в виду сопротивление против Владимира Путина и его соратников в Кремле.

Напомним, что в мае бойцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" вошли на территорию Белгородской области. В ходе рейда удачными действиями было уничтожено несколько десятков единиц российской военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об РДК, который назвал направления новых рейдов на территорию Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о реакции Дмитрия Медведева на ситуацию в Белгородской области.