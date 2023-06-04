logo

BTC/USD

27236.33

ETH/USD

1906.37

LTC/USD

96.14

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ

Спикер ЛРС Алексей Барановский рассказал две главные цели военных походов в Белгородскую область и другие регионы РФ.

сегодня, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российские повстанцы из двух подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Во время одного из эфиров они рассказали о целях военных походов в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ

Военный из ЛСР. Фото из открытых источников

Спикер ЛРС Алексей Барановский ответил о двух основных целях, которые преследуют бойцы российских повстанцев во время военных походов в РФ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Эта задача отвлечь российскую армию от других направлений", – говорит представитель Легиона "Свобода России".

Таким образом, ЛСР заставляют часть российских войск отойти с территории Украины в приграничные области России. В частности, такую готовность выразил владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который пытается позиционировать себя как "защитника границы".

Другой целью подразделения ЛСР являются попытки снизить моральный дух армии РФ, а также увеличить оппозиционные силы в России для устранения нынешнего руководства России от власти.

"Показать России, что сопротивление возможно, и к нему нужно приобщаться", – сказал Барановский, имея в виду сопротивление против Владимира Путина и его соратников в Кремле.

Напомним, что в мае бойцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" вошли на территорию Белгородской области. В ходе рейда удачными действиями было уничтожено несколько десятков единиц российской военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об РДК, который назвал направления новых рейдов на территорию Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о реакции Дмитрия Медведева на ситуацию в Белгородской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-04-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:51

Молодці, вони не прикриваються цивільним населенням, як Азов. Перший крок був гуманітарний коридор. Природжена здатність до державності. Навіть після розпаду Росії вони створять успішні країни, а недокраїна так і залишиться нею на кожні 32 поки знов та знов. Вони навіть не бояться наступати. Поки наші військове командування бігає з православними бубнами по коридорах бункерів і кличуть юдейського Бога, а Росія все більш нахабно вбиває дітей ракетами та дронами.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!