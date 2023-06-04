Легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ

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Slava Kot
Российские повстанцы из двух подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Во время одного из эфиров они рассказали о целях военных походов в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Военный из ЛСР. Фото из открытых источников
Спикер ЛРС Алексей Барановский ответил о двух основных целях, которые преследуют бойцы российских повстанцев во время военных походов в РФ.
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Таким образом, ЛСР заставляют часть российских войск отойти с территории Украины в приграничные области России. В частности, такую готовность выразил владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который пытается позиционировать себя как "защитника границы".
Другой целью подразделения ЛСР являются попытки снизить моральный дух армии РФ, а также увеличить оппозиционные силы в России для устранения нынешнего руководства России от власти.
Напомним, что в мае бойцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" вошли на территорию Белгородской области. В ходе рейда удачными действиями было уничтожено несколько десятков единиц российской военной техники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об РДК, который назвал направления новых рейдов на территорию Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали о реакции Дмитрия Медведева на ситуацию в Белгородской области.
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Ігор
сегодня, 11:51
Молодці, вони не прикриваються цивільним населенням, як Азов. Перший крок був гуманітарний коридор. Природжена здатність до державності. Навіть після розпаду Росії вони створять успішні країни, а недокраїна так і залишиться нею на кожні 32 поки знов та знов. Вони навіть не бояться наступати. Поки наші військове командування бігає з православними бубнами по коридорах бункерів і кличуть юдейського Бога, а Росія все більш нахабно вбиває дітей ракетами та дронами.