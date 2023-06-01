На что надеется Россия, активизировав ракетный террор – как отвечает Украина

Россия продолжает активно терроризировать Украину с воздуха. После многочисленных атак ракетами и дронами в мае, первую летнюю ночь страна-агрессор также сделала ужасной, убив в Киеве мирных граждан, включая детей. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждает, что подобные атаки в ближайшее время не прекратятся. А президент Украины Владимир Зеленский акцентирует, что лишь коалиции Patriot и современных истребителей для укрепления нашей страны положат конец ракетному террору РФ и ускорят приход справедливого мира. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" особенности воздушной войны последнего времени.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Активизация ударов именно по столице Украины не случайна

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает:

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"В воздушной сфере мы в последнее время наблюдаем явную интенсификацию ведения боевых действий: средств воздушного нападения со стороны РФ с украинской системой противовоздушной обороны (ПВО), а теперь и противоракетной обороны (ПРО)".

По словам эксперта, к средствам воздушного нападения относятся, в первую очередь, крылатые и баллистические ракеты разного вида базирования.

Так, Искандер-М, запускаются с пусковой установки наземного оперативно-тактического ракетного комплекса.

Крылатые ракеты "Калибр" – с морской платформы (корабли-ракетоносители, ракетные катера, подлодки).

Бьют россияне по нам и с воздушных носителей (Ту-160, Ту-95 МС, Ту-22 м3).

"Они накапливали ракеты, производили их. Производство тех же современных "Искандеров" и "Калибров" россияне за год увеличили на 30%, до 60-70 в месяц. Но это, конечно, не то количество, которое было у них на начало широкомасштабного вторжения. При том, что наша ПВО-ПРО совершенствуется, – отмечает Игорь Романенко. – Лишь с недавних пор Украина стала государством, строящим противоракетную оборону. Со стороны союзников мы получили батареи Patriot PAC-3 (последней модификации, с противоракетными возможностью и хорошей дальностью, что позволяет уничтожать аэродинамические цели до 160 км), а также франко-итальянский комплекс SAMP/T Mamba. Усиление ПВО произошло за счет поставок различного рода зенитных ракетных комплексов. Пусть порой и старых, но позволяющих нам наращивать потенциал. Это американский Hawk (ЗРК средней дальности), испанский Aspide, французский Crotale. Не говоря уж о более современных системах типа норвежско-американской NASAMS и немецкой IRIS-Т. Кроме того, мы получили увеличение количества истребительной авиации. Пока – старого парка, советского. Но всё же. К нам поступили МиГ-29 от Словакии и Польши".

По словам генерала, в связи с тем, что фактически заканчивается подготовка стратегического резерва Сил обороны Украины для проведения наступательных и контрнаступательных операций, противник сосредоточил усилия на нанесении ударов по нашим военным объектами (военные формирования, базы и т.д.), по объектам инфраструктуры, а также (в нарушение всех правил ведения войны) – по гражданским объектам. Растет число жертв среди мирного населения. Даже 1 июня, в День защиты детей, россияне убили в Киеве детей.

"Активизация ударов именно по столице Украины не случайна, – подчеркивает эксперт. – Это важный объект с военно-политической, экономической, социальной точки зрения. Воздействуя на Киев как на центр принятия решений, как на объект широкого спектра, агрессор пытается таким образом подорвать морально-психологическое состояние украинцев в целом и киевлян в частности. Надеясь, что так получится воздействовать и на военно-политическое руководство Украины, вынудив пойти на переговоры на российских условиях".

Генерал отмечает, что в ход россияне пускают как ракеты различного типа, так и беспилотники (как ударного типа, которые возвращаются после нанесения удара, так и т.н. дроны-камикадзе – барражирующие боеприпасы типа иранских Shahed).

"БПЛА используются в большей степени в ночное время, когда снижается вероятность их уничтожения. Силы обороны применяют для ликвидации беспилотников мобильные группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, малокалиберной зенитной артиллерией, другими типами оружия, часть из которого не имеет тепловизионных аппаратов для обнаружения целей и их точного уничтожения", – рассказывает эксперт.

Ночные атаки дронами, продолжает он, позволяют противнику решать еще ряд задач.

Так, атаки беспилотников вынуждают нас расходовать боекомплект ЗРК, в том числе дорогие современные ракеты, которым мы нашли бы и лучшее применение.

Кроме того, когда наша система ПВО работает по ним, включаются радиолокационные средства, радары радиотехнических войск – для обнаружения наших средств. Россияне активно ведут все виды разведки (космическую, радиолокационную и так далее) для выявления мест расположения уже наших зенитных средств, мест, откуда взлетают наши истребители. После чего агрессор пытается ударить именно по таким местам.

"Именно так было под конец мая, когда после ночной атаки – произошла дневная, с пуском 11 ракет "Искандер". Время введения координат в них (в соответствии с разведкой боем, проведенной ночью) – минимальное. Такие ракеты в случае модернизации и применения с воздушной платформы (МиГ-31) это пресловутые "Кинжалы". Уничтожение сперва первой такой ракеты, потом шести подряд, а впоследствии и одиннадцати является историческим моментом. Это трудно уничтожаемые ракеты, особенно баллистические. Но в этом противоборстве Украина оказалась на высоте", – подчеркивает Игорь Романенко.

Особенность крылатых ракет в том, акцентирует он, что они могут запускаться с одного направления, а подходить к цели – с других.

А баллистика сложна для уничтожения за счет высокой скорости на конечном этапе баллистической траектории. Кроме того, такие ракеты могут маневрировать на этом же этапе, что крайне затрудняет их уничтожение с помощью ЗРК.

"Несмотря на это наша ПВО-ПРО продемонстрировала стопроцентную эффективность, что практически невозможно", – констатирует генерал.

Почему-то в Кремле решили, что украинцев можно "дожать" ракетными и дроновыми атаками

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

"За счет ракетного и дронового террора, который в мае вышел на некий новый уровень, противник явно пытается склонить Украину к переговорам на своих условиях. При этом, как и во время широкомасштабного вторжения, в РФ совершенно не понимают украинцев. Если тогда мы сплотились и дали отпор, то теперь мы не просто не боимся, мы — злы, мы хотим мести, мы хотим сокрушить врага. И, как минимум, выйти на международно признанные границы независимой Украины по состоянию на 1991 год".

Почему-то, продолжает эксперт, в Кремле решили, что украинцев можно "дожать" ракетными и дроновыми атаками, вынудив выйти с протестами, призывать высшее военно-политическое руководство заключить мир любой ценой.

"Но – ничего у них не выйдет. ВСУ сейчас имеют неимоверный уровень доверия среди населения. ВСУ сейчас состоит из всех слоев общества. Через ВСУ прошли, в их рядах продолжает воевать более миллиона человек. Практически каждая украинская семья имеет тех, кто воевал, воюет, погиб или был ранен. Украинское общество не хочет "лишь бы не стреляли". Оно хочет победы и справедливого мира. Это было озвучено как верховным главнокомандующим президентом Зеленским, так и главкомом ВСУ Залужным", – напоминает Михаил Макарук.

Он обращает внимание, что КПД вражеских воздушных атак крайне низок. Более 90% ракет и дронов сбивается. Сбить же все просто нереально. Как, впрочем, демонстрировать такие результаты, какие демонстрирует сейчас украинская ПВО

куда могут войти зенитный ракетный комплекс наземного базирования SAMP/T и другие системы противовоздушной обороны. Активнее в этом направлении стали действовать Германия, Франция, – рассказывает эксперт. – Идут (пока кулуарно) разговоры о передаче нам модернизированного ЗРК "Куб" (советский зенитно-ракетный комплекс низкого и среднего уровня, предназначенный для защиты сухопутных войск от нападения с воздуха), который сможет использовать и западные ракеты. Будет большее насыщение Украины из США Avenger (американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV), Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс)". "Мы научились реагировать на этот вызов. Запад – учится. Всё больше заявлений о том, что получим еще больше систем ПВО для эффективной защиты не только Киева, но и других городов. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во вторник анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине

Фактически, отмечает Михаил Макарук, ВСУ выстраивают, по мнению многих экспертов, в том числе западных, самую мощную, самую эшелонированную систему ПВО в мире.

"Никто ранее не сталкивался с такими разнокомбинированными атаками (различные типы и средства, направления) – и не показывал такую высокую эффективность в их отражении, как мы", – констатирует спикер "InformNapalm".

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