О чем говорят участившиеся удары дронов и ракет: главные выводы атаки дронов по Москве

Россия весь май активно атаковала Украину дронами и ракетами. Но всё чаще она пожинает плоды своей агрессии – так, 30 мая утром произошла атака беспилотников на Москву. Кстати, 29 мая глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал россиянам "ответку" за варварские удары по Киеву. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Враг надеется, что у нас закончатся ракеты для НАТОвских ЗРК и воздушный террор заставит Украину пойти на переговоры с Кремлем на его условиях

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким комментарием:

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Расчет на то, что у нас закончатся ракеты для НАТОвских ЗРК, мы окажемся беззащитными, и воздушный террор заставит Украину срочно пойти на переговоры с Кремлем на его имперских условиях. Во-вторых, враг имеет возможность ежемесячно производить и накапливать для ударов около 50 ракет разных типов и получать от Ирана (либо собирать из иранских машинокомплектов) около 150 "Шахидов". Замысел агрессора базируется на его страхе и жестокости, он не выглядит эффективным". "Рекордное количество ракетно-дроновых ударов по Украине свидетельствует о двух вещах. Во-первых, враг боится нашего масштабного наступления и пытается сорвать его такими ударами

Наши союзники, отмечает эксперт, уже увеличивают поставки ракет для ЗРК, а украинцы не намерены капитулировать, наоборот, мы начинаем огрызаться.

"Москва и Подмосковье – это так, пощекотать нервишки и напомнить реалии тем, кто всё еще намерен "брать Киев за три дня". А настоящие украинские удары придутся совсем в другие места. И уже скоро", – прогнозирует Александр Кочетков.

Необходимо бить более серьезным оружием, нужна разработка украинских ракет, способных достигать целей на территории РФ

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

то есть, на "троечку". Всего, по данным даже российских СМИ, не менее 25 дронов достигли своих целей либо были посажены. По разным оценкам, их было около 40. Официально известно о трех дронах, которые попали в московские высотки. Понятно, что эффект больше пропагандистский, чем военный. Условно говоря, это психологический удар по Москве, которая длительное время находилась в иллюзии "война нас не коснется". Интересно и то, что большинство россиян восприняли эту информацию с затаенной, а то и выплескивающеся в соцсетях, радостью Поскольку москвичей регионы не любят и никакого сочувствия к жителям элитных районов столицы или Рублевки среднестатистический россиянин не испытывает", – отмечает Тарас Березовец. "Массированная атака дронами Москвы и Подмосковья явно стала для россиян полным шоком. Они не ожидали. Даже Путин заявил, что ПВО Москвы справилось удовлетворительно

Ко всему прочему, продолжает он, это очередной камушек в огород министра обороны страны-агрессора – Шойгу.

"Было видно, что того буквально выгнали на пресс-конференцию, во время которой он в очередной раз врал о мнимых победах российской армии, – считает эксперт. – Необходимо бить более серьезным оружием. Необходима разработка украинских ракет, способных достигать целей на территории РФ (учитывая, что пока имеем запрет на подобное применение западного вооружения). В дальнейшем ситуация будет развиваться следующим образом. Накопление значительного количества дронов – после чего мощная атака с их помощью накануне или в процесс украинского наступления. Удары должны наноситься, в том числе, для создания необходимого психологического эффекта. Среди мишеней должны быть Москва, Петербург, все приграничные области. В приоритете — военные объекты (аэродромы, базы противника). Очевидно, что российское ПОВ – "дырявая". Если оно в Москве так "сработало", можно представить, в каком печальном состоянии находится в остальных российских регионах".

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