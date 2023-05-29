Игнат рассказал, чем Россия ударила по Киеву днем 29 мая: в чем необычность атаки

Днем 29 мая российские войска могли атаковать Киев "Искандерами", ракеты летели с севера по баллистической траектории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Воздушная тревога была объявлена и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории", – отметил Игнат.

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Он добавил, по предварительной информации, россияне атаковали из "Искандеров". Они у врага есть разных модификаций, "Искандер-М" – это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" – это крылатая ракета. Точно сказать, какой тип ракеты использовала страна-агрессор можно будет сказать спустя некоторое время, когда будет проведен анализ работы ПВО.

По словам спикера Воздушных сил, враг вероятно использовал также С-300 или С-400 (зенитные ракеты, которые также летят по баллистической траектории).

Позже стало известно, что все воздушные цели были успешно сбиты силами и средствами нашей ПВО, попадания по объектам Киева не допущены

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Также издание "Комментарии" сообщало – пока ВСУ готовятся к долгожданным наступательным операциям (контрнаступлению и наступлению), причем, по стандартам НАТО, россияне, похоже, проводят перегруппировку войск, в том числе, выводя ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рапортует, что благодаря операции российских противников путинского режима на Белгородщине была собрана ценная информация для разведки. Что показала в военно-политическом, информационно-политическом смысле уходящая неделя в ракурсе российско-украинской войны? Как события, предположительно, могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



