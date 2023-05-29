Почему Казахстан зовут в союзное государство – чем объяснить игру Кремля с ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Лукашенко и Токаев. Фото: из открытых источников

Предложение Лукашенко будет отвергнуто Казахстаном, лидер которого прекрасно понимает, что в ответ его государству нужно будет отказаться от независимости

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский акцентирует, что Лукашенко давно уже не является независимой политической фигурой, превратившись в пешку и рупор Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

власти которой становятся все более похожими на власти Беларуси". "Поэтому данное заявление стоит рассматривать исключительно в этом контексте, – считает эксперт. – Мы видим, что Россия стремительно теряет влияние в мире, даже на те государства, которые всегда считались ее вотчиной. Это видно и по ситуации в Армении, и в Казахстане. Единственный успех в усилении влияния за последний год, помимо самой РБ, власть которой уже открыто говорит о потере суверенитета в пользу РФ, можно назвать разве что Грузию

Что же касаемо инициативы с тактическим ядерным оружием, то это, по мнению Дениса Гороховского, стандартная практика Кремля: там не привыкли к партнерским отношениям, там всегда покупают лояльность.

"Поэтому такой шаг – это последний козырь, который Путин может выложить в диалоге с Токаевым. Очевидно, что предложение будет отвергнуто Казахстаном, лидер которого прекрасно понимает, что в ответ его государству нужно будет, по сути, отказаться от независимости и стать сателлитом России", – констатирует эксперт.

Идти по стопам Беларуси никто из бывших республик СССР не намерен

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"То, что сегодня Путин и Лукашенко пытаются подогнать под какие-то нормативные документы подтаскивание ТЯО в РБ, является, на самом деле, нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. РФ там является правопреемником одного из подписантов данного соглашения – СССР. А вот Беларусь никогда не была правопреемником Советского Союза. И ядерного оружия у нее быть не должно. И то, что РФ и РБ создают некое "единое государство" и под видом этого распространяют ядерное вооружение — это прямое нарушения предыдущих международных договоренностей".

Подобным шагом Россия, по мнению эксперта, в очередной раз продемонстрировала, что плевала, плюет и будет плевать на все соглашения, когда бы и с кем они ни были заключены.

"Очень хорошо, что Токаев как лидер Казахстана четко дал понять на Евразийском экономическом форуме, что другие страны не будут молча наблюдать за такими нарушениями, за такими аферами. И уж тем более не станут их частью. Это показатель того, что далеко не все государства, которые РФ считает сферой своих геополитических интересов, в том числе страны Центральной Азии (которые сейчас активно дрейфуют к Китаю), готовы плясать под ее дудку. Им важнее своя репутация, сила международных договоров, а не мифический "ядерный зонтик" в рамках объединения с Россией. Тем более, что контроль за кнопкой останется у РФ", – подчеркивает Влад Волошин.

Ну, а для Беларуси, продолжает он, такой шаг – это очередное навязывание-привязывание к РФ. Очередное доказательство того, что нынешняя РБ не является суверенным государством.

"Идти по ее стопам никто из бывших республик СССР не намерен, – уверен эксперт. – Все понимают (разве что за исключением пророссийских парламента и правительства Грузии), что Россия – это монстр, от которого надо держаться подальше".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: почему в тылу врага неспокойно – как это может приблизить контрнаступление.



