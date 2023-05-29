Буданов пообещал Кремлю ответ за последний обстрел Киева: "Ждите, скоро увидите"

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал заявление о сегодняшних ракетных обстрелах Киева. Об этом сообщают "Комментарии".

Кирилл Буданов

"Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", ― заявил руководитель украинской военной разведки. — "Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, ― вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят", — подчеркнул Кирилл Буданов.

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Напомним, что днем 29 мая столицу Украины обстреляли баллистическими ракетами с севера.

"Воздушная тревога была объявлена и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, летящие баллистической траекторией", — отметил пресс-офицер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он добавил, по предварительной информации, россияне атаковали из "Искандеров". Они у врага есть разных модификаций, "Искандер-М" – это баллистическая ракета, а "Искандер-К" – это крылатая ракета. Точно сказать, какой тип ракеты использовала страна-агрессор, можно сказать через некоторое время, когда будет проведен анализ работы ПВО. По словам спикера Воздушных сил, враг, вероятно, использовал также С-300 или С-400 (зенитные ракеты, также летящие баллистической траекторией). Позже стало известно, что все воздушные цели были успешно сбиты силами и средствами ПВО, попадание по объектам Киева не допущено.



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