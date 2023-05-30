На что рассчитывает Кремль ежедневными ударами дронов и ракет – к чему готовится путинский режим

Последние недели Россия значительно усилила удары ракетами и дронами по Украине. Большинство экспертов сходятся во вменении, что страна-агрессор сознательно использует ракеты и дроны, запасы которых накопила за последние месяцы. Таким образом Россия хочет сорвать планы Украины по контрнаступлению, истощить украинскую ПВО. Какая конечная цель у Кремля? Зачем Россия ежедневно запускает дроны-камикадзе по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Действия путинской армии синхронизированы и направлены на то, чтобы максимально ослабить потенциал украинской армии

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" заявил, что массированными ракетными атаками по Украине Путин "формирует поле предстоящей битвы".

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Владислав Селезнев обратил внимание, что враг наносит удары не только по Киеву, но и по другим городам Украины. Таким образом Россия старается максимально выхолостить наши запасы вооружений, техники, боеприпасов, которые мы концентрируем для обеспечения нашего контрнаступления. В Кремле надеются, что их тактика приведет к тому, что потенциал украинской армии будет существенно снижен.

Эксперт считает, что российским войскам сейчас необходимо зафиксироваться на этих позициях и, находясь в глубокой стратегической обороне, накапливать ресурсы для дальнейших ограниченных действий до тех пор, пока они не реализуют план по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

"Путин идет настолько глубоко, насколько ему позволяет его противник. Но в любом случае на фоне наших ожиданий относительно контрнаступления мы должны четко понимать, что путинская армия будет искать любые возможности и ударит там и тогда, когда она будет иметь для этого ресурсы, возможности и найдет слабые места в украинской обороне", — отметил Селезнев.

Командование российских оккупационных войск явно приняло решение регулярно, практически каждую ночь терроризировать тыловые города Украины

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что рекордные запуски россиянами дронов-камикадзе "Shahed-136" по Украине могут свидетельствовать о том, что поставки в Россию этих беспилотников выведены на потоковый уровень, вместо отдельных партий, как раньше.

"У Ирана с Россией долгосрочное партнёрство по поставкам Shahed-136 и он смог нарастить производство дронов-камикадзе. Не исключено, что наращивание выпускаемой продукции на сборочных линиях было достигнуто благодаря техническому содействию России", — считает Коваленко.

По его словам, если раньше россияне делали хотя несколько дней паузу между ударами иранскими дронами, то теперь проводит атаки ежедневно.

"Пауза между налётами всего раз составила 3 дня, а так — не превышает суток", — говорит Коваленко.

Помимо того, что россияне стали значительно чаще запускать дроны эксперт выделил еще новую тактику ударов "Шахедами", когда после массовой атаки всегда следует налет ограниченным количеством БПЛА.

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