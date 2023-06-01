В День защиты детей от ракетного удара РФ в Киеве погибли дети

В результате ночной атаки и падения обломков российских вражеских ракет в Киеве есть погибшие и раненые. Среди погибших двое детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает КГВА.

Ракетный удар. Фото: КГВА

"К сожалению, предварительно количество жертв воздушного нападения рашистов увеличивается. По информации, которая уточняется, в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 человека получили травмы. Данные обновляются и уточняются", – говорится в сообщении КГВА.

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Позже поступила уточненная информация, что в Деснянском районе обнаружены трое погибших, двое из которых дети, и 4 пострадавших.

В итоге, всего количество пострадавших составило 14 человек, 9 из которых обратилась за помощью к медикам и были госпитализировали в медучреждения столицы.

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