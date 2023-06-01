В ВСУ спрогнозировали, как часто будут продолжаться атаки с воздуха по Украине

Последние недели ни дня не проходит без вражеских атак с воздуха. Это происходит из-за того, что РФ получает достаточное количество иранских "шахедов" для того, чтобы атаки стали фактически ежедневными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

Спикер отметил, что не стоит тешить себя иллюзиями, атаки на украинские территории в ближайшее время не прекратятся.

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"Шахеды сейчас запускают так часто, что непонятно, они обнаруживают или истощают ПВО. Это все в комплексе: они и обнаруживают, и понятно, что истощают", — отметил Юрий Игнат.

Отметим, в результате ночной атаки и падения обломков российских вражеских ракет в ночь на 1 июня в Киеве есть погибшие и раненые. Среди погибших дети.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация вокруг Бахмута, откуда пытаются выбраться изрядно потрепанные остатки ЧВК "Вагнер", остается напряженной, хоть борьба за это направление продолжается. Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что россияне могут готовить новые направления ударов на Донетчине. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров, по мнению представителей ISW, не решается бросить новые подразделения "кадыровцев" на фронт, хоть периодически бравурно об этом заявляет. О чем говорит происходящее сейчас на Донбассе и вокруг Донбасса? Как ситуация на фронте и вокруг российских "карманных армий", задействованных в этой войне или создаваемых на ее фоне, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



