Какую роль ЧВК отвели в Бахмуте – почему РФ ведет войну не только против Украины

Ситуация вокруг Бахмута, откуда пытаются выбраться изрядно потрепанные остатки ЧВК "Вагнер", остается напряженной, хоть борьба за это направление продолжается. Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что россияне могут готовить новые направления ударов на Донетчине. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров, по мнению представителей ISW, не решается бросить новые подразделения "кадыровцев" на фронт, хоть периодически бравурно об этом заявляет. О чем говорит происходящее сейчас на Донбассе и вокруг Донбасса? Как ситуация на фронте и вокруг российских "карманных армий", задействованных в этой войне или создаваемых на ее фоне, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Похоже, что на ЧВК будут пытаться списать все военные преступления

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов поделился таким комментарием:

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"Я ответственно заявляю, находясь в Бахмуте, что полностью город россияне не контролируют. Небольшая его часть всё еще – за ВСУ. По Бахмуту много прилетов — арта, ракеты. Наши отвечают достаточно жестко. В том числе идет отработка по вражеским тылам, коммуникациям, подразделениям, складам, логистике".

Что касается "вагнеровцев", продолжает эксперт, то выйти из Бахмута оказалось не так просто, как они думали.

"Потому что на выходе их ждут наши диверсионные группы. Там работает наша арта. И вчера "отминусовали" минимум 70 оккупационных персонажей, которые пытались выйти из Бахмута", – рассказал Кирилл Сазонов.

По его словам, всякого рода ЧВК в РФ, на самом деле, очень много. По некоторым данным, их больше 60.

"В части Бахмута есть ЧВК "Вагнер", газпромовские "Поток" и "Факел". Под Угледаром была ЧВК "Русич". То тут, то там всплывают "кадыровцы". Даже у Минобороны РФ есть своя частная армия, – отмечает эксперт. – Подобные структуры создаются для особо грязных дел. Чтобы за их действия несли ответственность владельцы ЧВК, их командиры, а не государство. Похоже, что и сейчас на ЧВК там будут пытаться списать все военные преступления".

Сегодня идет борьба за доступ к Путину, за его разрешение на пользование теми или иными ресурсами

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что РФ ведет войну не только против Украины (открытую, региональную), но и гибридную войну (дипломатическую, технологическую, информационную, экономическую, кибер) и против Запада (холодная война 2.0). Ведет российская власть, по словам эксперта, и третью войну — внутри собственной страны. С т.н. "внутренней оппозицией" или, в кремлевском понимании, с "пятой колонной".

который открыто говорит то, о чём простой россиянин даже подумать боится. При этом Путин отошел в сторону, оставаясь как бы над схваткой, наблюдая, к чему всё приведет". "И в этой третьей войне всё нацелено на то, чтобы закрутить гайки. В том числе руками современных "черносотенцев" — против каких-либо либеральных проявлений, – рассказывает Олег Стариков. – А внутри этой внутренней войны идет еще одна – между группами влияния. Один из наиболее ярких примеров – противостояние группы Пригожин-Кадыров (и их бенефициаров) и группы Шойгу-Герасимов. Отсюда – периодические оскорбительные видео от Пригожина

Эксперт называет ложным меседж, что идет борьба якобы за то, чтобы скинуть Путина. На самом деле, уверяет он, сражаются скорее за доступ к нему, за его разрешение на пользование теми или иными ресурсами.

"Потому революцией в РФ и не пахнет. А все эти российские "движи", в том числе вокруг ситуации с Бахмутом, всё это вовлечение в войну разномастных ЧВК (от "Газпрома", Минобороны) – это, в том числе, о внутрироссийских разборках", – поясняет Олег Стариков.

Комментируя ситуацию на фронте, он отмечает, что, по всей видимости, когда Путин утверждал в декабре прошлого года планы зимней кампании-2023, приезжая по этому поводу на коллегию Минобороны, одним из заданий было – захват Донецкой (т.н "ДНР", по логике РФ) и Луганской (т.н. "ЛНР") областей Украины – в их админграницах.

"Этого у оккупационной армии не получилось. Однако удалось несколько выровнять фронт, правда, ценой огромных жертв. Потому сейчас, по всем разведпризнакам, никаких новых наступательных операций страна-агрессор проводить не сможет, – подчеркивает эксперт. – Все силы брошены на то, чтобы, как призывал Пригожин, "закогтиться" на уже захваченных территориях. Именно поэтому россияне всё более явно переходят к оборонным операциям в ожидании украинских – наступательных".

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