Кадыров уже не спешит бросать своих боевиков в Украину: в ISW назвали, в чем причина

Кремль решил бросить в Украину на замену "вагнеровцам" подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова для продолжения наступления, при этом сам он не решается задействовать свои силы для таких операций. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, вероятно, получил от Кремля приказ начать наступательные операции в Украине после вывода "вагнеровцев" из Бахмута.

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Он заявил 31 мая, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области Украины. Также Кадыров рассказал, что его подразделениям необходимо начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов".

По его словам, чеченский отряд специального назначения "Ахмат" (спецназ) и полк специального назначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление юго-западнее Донецка.

В Минобороны РФ также заявили, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" вели наступательные действия на Марьинском направлении.

Кадыров отметил, что российское военное командование приказало Росгвардии и "ахматовцам" начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Глава Чечни также заявил, что эти подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступательным действиям, и что наступательные действия подразделений "Ахмат" начались до того, как Силы обороны Украины перешли в контрнаступление.

Эксперты ISW отмечают, что пока не обнаружили признаков чеченских наступательных операций в Запорожский и Херсонских областях.

Заявленное возвращение чеченских сил к наступательным операциям вырвет кадыровцев из почти годичного перерыва в участии в высокоинтенсивных боевых действиях в Украине.

Так, чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в штурмах Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области.

Аналитики Института изучения войны фиксировали, как кадыровцы действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

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