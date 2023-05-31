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Минобороны поделилось свежей информацией с Бахмутского направления

Борьба за это направление продолжается, говорят в Минобороны

сегодня, 22:21
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Автор:

Константин Куликов

Под контролем сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Минобороны поделилось свежей информацией с Бахмутского направления

Анна Маляр

"Мы контролируем вход в сам город", – пишет Анна Маляр.


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По ее словам, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Но, как отмечает Маляр, так кажется по новостям, что там затишье. Но это нельзя называть затишьем.

"Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он меняет инструменты. Количество обстрелов сегодня соразмерно с временами самых тяжелых боев за Бахмут", — рассказывает Анна Маляр.

Кроме этого, россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" регулярными войсками, однако украинские военные всячески мешают им это делать.

Продвижение наших войск на флангах было приостановлено несколько дней назад.

"Но это не значит, что они стоят, они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем оглашать. Это задачи направлены на повышение боеспособности наших войск. Обе стороны готовятся и усиливаются к дальнейшим действиям. Борьба за это направление продолжается", — говорит замминистра.

Тем временем, РДК сделал заявление: "Завтра мы нападаем на Российскую Федерацию".

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Президентом Латвии избран действующий министр иностранных дел и ветеран латвийской политики Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутата Сейма. Ринкевича выдвинула премьерская партия "Единство". Она отмечала его большой политический опыт и западную ориентацию.  



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