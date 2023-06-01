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Оккупанты могут готовить еще одно наступление: в США назвали направление

Подразделения ВСУ немного продвинулись в районе Белогоровки Луганской области

сегодня, 08:00 comments1014
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты, вероятно, планируют наступать на Хромово в Донецкой области. Захватчики усилили артиллерийские обстрелы на этом направлении. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Оккупанты могут готовить еще одно наступление: в США назвали направление

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что 31 мая россияне совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил о безуспешных наступательных операциях россиян вблизи Орехово-Василовки и Белой Горы.


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В свою очередь один из российский военный блогер утверждал, что оккупанты преследуют цель захватить Хромово, чтобы создать условия для будущих усилий для продвижения в направлении Краматорска. По его словам, захватчики усилили артиллерийские удары в этом направлении.

Кроме того, он утверждал, что бои продолжаются между Ивановским и Клищиевкой, возле самой Клещиевки продолжаются позиционные бои. По его словам, силы регулярной армии РФ, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой "ДНР" занимают позиции в Бахмуте, а "вагнеровцы" продолжают свою постоянную помощь на месте.

В то же время подразделения Вооруженных сил Украины немного продвинулись в районе Белогоровки Луганской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия весь май активно атаковала Украину дронами и ракетами. Но всё чаще она пожинает плоды своей агрессии – так, 30 мая утром произошла атака беспилотников на Москву. Кстати, 29 мая глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал россиянам "ответку" за варварские удары по Киеву. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-31-2023
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