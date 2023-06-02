Итоги визита Зеленского на саммит в Молдову – что важно в отношениях Киева и Кишинева

В вечернем обращении в первый день лета президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встречах, которые провел в Молдове на саммите Европейского политического сообщества. Акцентировал, что не было ни одних переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины, усиления нас авиацией. Также дал понять, что пока Украина не одержит победу в войне, пока все наши территории не будут деоккупированы, о переговорах не может быть и речи. Что можно сказать по итогам встреч и заявлений, которые состоялись в Кишиневе? Почему важно укреплять отношения между Украиной и Молдовой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украина демонстрирует лидерство не только на региональном, но и на глобальном уровне

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким мнением:

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ее вступления в ЕС". "Главные результаты очередного зарубежного визита Владимира Зеленского – это переподтверждение сильной субъектности украинского президента, а также сильной субъектности Украины как государства в целом. С нами считаются, с нами строят планы на будущее, обсуждают военно-технические, военно-стратегические, военно-политические проекты развития региона. К украинскому вопросу привязывается и перспектива, например, достижения территориальной целостности Молдовы

Эксперт акцентирует, что Украина демонстрирует лидерство не только на региональном, но и на глобальном уровне. Этот тренд не просто сохраняется, но и развивается. И подобные форумы с участием высшего политического руководства огромного количества государств — еще одно тому подтверждение, подчеркивает Антон Кучухидзе.

"Появилась конкретика относительно обучения украинских пилотов на F-16, предоставления нам этих самолетов. Это еще один конкретный результат визита Зеленского на данный форум, – отмечает эксперт. – Велись переговоры об усилении военно-технической поддержки. Также украинский президент в очередной раз четко дал понять, что никаких переговоров не будет, пока рашистские войска находятся на нашей территории. Это принципиальная позиция, которую на Западе никто, кроме откровенно подыгрывающих Кремлю исключений (как та же Венгрия), не оспаривает. Понимая важность окончательно решения проблемы исторической угрозы, которая исходит со стороны России для демократического, да и вообще – всего – мира. Больше оружия, финансовой и политической поддержки – Украине, больше санкций – России, именно такие тезисы успешно продолжает продвигать наше высшее военно-политическое руководство на всех площадках. Так это было и в Кишиневе".

У Молдовы есть такая же проблема, как и у нас

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что нашу предысторию дипломатических взаимоотношений с Республикой Молдова нельзя назвать безоблачной. Были периоды сложные. Но визит президента Владимира Зеленского на топовый саммит по приглашению президента Молдовы Майи Санду вполне оправдано назвать перезагрузкой, уверена она.

"В начале широкомасштабного вторжения мы резонно ожидали, что демократические власти Молдовы поддержат нас санкциями против РФ. После мы видели, как Молдова вскочила за нами в вагон будущего членства в ЕС, которое мы оплатили кровью и ценой жизней украинских защитников, освобождающих наши земли от российских оккупантов. Но мы всегда помнили, – отмечает эксперт, – что у Молдовы есть такая же проблема, как и у нас. А именно – оккупированная территория, где правят раскольники и террористы. В случае с Украиной – это бандформирования "ЛНР/ДНР", в случае с Молдовой — это "ПМР", так называемая Приднестровская молдавская республика. Схожесть проблемы – и там, и там контроль за марионеточной властью находится в руках Кремля".

Этот аспект, продолжает Светлана Кушнир, дает нам возможность продолжать сотрудничество в сфере обороны.

"На территории ПМР до сих пор находится так называемый "миротворческий контингент" российских войск. Их немного, но они создают напряжение в регионе, в приграничных областях Украины и Молдовы. Решение для Молдовы о возвращении контроля над Тирасполем в рамках международной платформы "5+2" политико-дипломатическим путем желательно, но не обязательно. Да и сам формат буксует на месте уже пятый год, ни на йоту не приблизившись к окончанию конфликта, – напоминает эксперт. – Но не исключено, что в случае официального обращения Кишинева к Киеву за помощью относительно Приднестровья, военный союз может стать реальностью. Пока это лишь теория, однако, для Украины важно, чтобы в то время, пока ВСУ ведут отчаянную борьбу по всей линии боевого столкновения, в спину не ударили провокации от "российских миротворцев" из ПМР".

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