Чем жили Украина и мир на этой неделе: какие события стали ключевыми

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Кравцев Сергей
Неделя, на которой мы перешагнули за середину ноября, была неспокойной для Украины в военном плане. Противник продолжил оказывать давление на востоке и не только, а фронт, по мнению экспертов, оказался в позиционном тупике. Идут разговоры о необходимости искать некий план Б в войне против РФ, которая явно сделала ставку на войну в долгую. При этом санкции против страны-агрессора принимать всё сложнее, как и получать помощь – Украине. Уже традиционно эксперты анализируют для портала "Комментарии" наиболее важные события уходящей недели (с 13 по 19 ноября).
Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов главной информационной темой уходящей недели в Украине называет заявление ряда медиа, подтвержденное потом и президентом Зеленским, что РФ готовит против нашей страны новую мощную информационную атаку с целью вызвать третий Майдан.
Из международных событий, по его мнению, ключевой стала встреча президента США Джо Байдена с руководителем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Хоть она не дала каких-то официальных прорывных результатов, но сам факт таких переговоров – уже позитив, уверен Николай Спиридонов.
Также, продолжает он, произошел визит в США украинской делегации, которую формально возглавляла первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, а фактически – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он обращает внимание, что Израиль достиг серьезных успехов в секторе Газа, где занял ряд административных зданий, вскрыл многие склады ХАМАС. И, судя по всему, боевики ХАМАС бегут оттуда. Есть надежда, что эта война закончится достаточно быстро, если не вмешаются внешние игроки типа Ирана. По информации на данный момент Израиль близок к победе, цели операции ЦАХАЛ во многом выполнены, констатирует эксперт.
Среди оптимистических новостей он отмечает то, что снова говорят о необходимости открытия в Украине хотя бы одного аэропорта, а также, что 17 ноября, в День студента, президент сообщил, что будут искать пути для повышения стипендий, а также методы восстановления университетов, которые пострадали от российских обстрелов.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился такими наблюдениями:
Интересные моменты, по мнению эксперта, происходят в ракурсе избирательной кампании, набирающей обороты в США. Так, в республиканском лагере появился такой важный кандидат как Никки Хейли (занимала должность постоянного представителя США при ООН с января 2017 года по декабрь 2018-го). И социология демонстрирует, что она может попытаться составить конкуренцию Трампу.
Он обращает внимание, что многие страны Европы, планируя бюджеты на будущий год, принимают решение о выделении средств Украине. Подобные заявления звучали уже от Германии и Финляндии, от Нидерландов и Норвегии. В их бюджетах заложены крупные суммы на поддержку нашей страны. Это не заменит американскую поддержку, но дополнит ее, подчеркивает эксперт.
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