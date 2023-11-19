Чем жили Украина и мир на этой неделе: какие события стали ключевыми

Неделя, на которой мы перешагнули за середину ноября, была неспокойной для Украины в военном плане. Противник продолжил оказывать давление на востоке и не только, а фронт, по мнению экспертов, оказался в позиционном тупике. Идут разговоры о необходимости искать некий план Б в войне против РФ, которая явно сделала ставку на войну в долгую. При этом санкции против страны-агрессора принимать всё сложнее, как и получать помощь – Украине. Уже традиционно эксперты анализируют для портала "Комментарии" наиболее важные события уходящей недели (с 13 по 19 ноября).

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются раскачать ситуацию в Украине изнутри

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов главной информационной темой уходящей недели в Украине называет заявление ряда медиа, подтвержденное потом и президентом Зеленским, что РФ готовит против нашей страны новую мощную информационную атаку с целью вызвать третий Майдан.

"Учитывая, что россияне не достигли явных успехов на фронте, вполне логично, что они пытаются раскачать ситуацию в Украине изнутри. Главная технологическая задача – посеять в украинском обществе уныние, неверие. Попытка параллельно повлиять на западных партнеров, чтоб они снизили поддержку Украину. Нам не привыкать к вражеским ИПСО. Вряд ли они принесут стране-агрессору существенные результаты. Украинцам следует оставаться стойкими, продолжая путь к победе", – уверен эксперт.

Из международных событий, по его мнению, ключевой стала встреча президента США Джо Байдена с руководителем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Хоть она не дала каких-то официальных прорывных результатов, но сам факт таких переговоров – уже позитив, уверен Николай Спиридонов.

надеясь, что тот удастся дипломатическими средствами воссоединить с КНР. Кроме того, Китай вряд ли будет откровенно вмешиваться в нашу войну на стороне России, т.к. считает себя частью переговорного процесса, "миротворцем". Что определенным образом связывает ему руки", – поясняет эксперт. "Мы немного отдалились от Третьей мировой войны. Руководитель Китая открыто заявил, что, по крайней мере, в ближайшее время не намерен вести войну за Тайвань

Также, продолжает он, произошел визит в США украинской делегации, которую формально возглавляла первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, а фактически – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Этот визит показал, что интерес в Штатах к Украине не уменьшается. Ермак выступил по центральным американским телеканалам, провел ряд встреч, был принят на достаточно высоком уровне. Возможно, спустя какое-то время мы увидим определенные результаты", – предполагает Николай Спиридонов.

Он обращает внимание, что Израиль достиг серьезных успехов в секторе Газа, где занял ряд административных зданий, вскрыл многие склады ХАМАС. И, судя по всему, боевики ХАМАС бегут оттуда. Есть надежда, что эта война закончится достаточно быстро, если не вмешаются внешние игроки типа Ирана. По информации на данный момент Израиль близок к победе, цели операции ЦАХАЛ во многом выполнены, констатирует эксперт.

Среди оптимистических новостей он отмечает то, что снова говорят о необходимости открытия в Украине хотя бы одного аэропорта, а также, что 17 ноября, в День студента, президент сообщил, что будут искать пути для повышения стипендий, а также методы восстановления университетов, которые пострадали от российских обстрелов.

Интересные моменты происходят в ракурсе избирательной кампании в США

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился такими наблюдениями:

о временном бюджете США (тот предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года), ранее одобренный обеими палатами парламента. И там нет поддержки Украины Думаю, в будущем этот вопрос решится в позитивном для нас ключе. Но пока – всё на паузе". "Приостановка финансирования Украины со стороны США становится всё более очевидной. Президент Джо Байден подписал законопроект

Интересные моменты, по мнению эксперта, происходят в ракурсе избирательной кампании, набирающей обороты в США. Так, в республиканском лагере появился такой важный кандидат как Никки Хейли (занимала должность постоянного представителя США при ООН с января 2017 года по декабрь 2018-го). И социология демонстрирует, что она может попытаться составить конкуренцию Трампу.

Глобальные игроки обсудили важные вопросы, искали точки соприкосновения. Будем надеяться, американо-китайское сближение стабилизирует ситуацию в мире и сыграет на пользу Украине", – отмечает Александр Палий. "Еще одно важное для Украины и всего мира событие уходящей недели также связано с США. Речь о состоявшейся 15 ноября в Сан-Франциско встрече американского лидера Джо Байдена с китайским – Си Цзиньпином

Он обращает внимание, что многие страны Европы, планируя бюджеты на будущий год, принимают решение о выделении средств Украине. Подобные заявления звучали уже от Германии и Финляндии, от Нидерландов и Норвегии. В их бюджетах заложены крупные суммы на поддержку нашей страны. Это не заменит американскую поддержку, но дополнит ее, подчеркивает эксперт.

Пока без особых результатов. Но с приближением холодов такие удары усилятся", – прогнозирует эксперт. "Россияне возобновили попытки ударов по украинской энергосистеме

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