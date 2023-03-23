Удары РФ по Киевщине и Запорожью: есть ли связь с поддержкой Путина Си Цзиньпинем

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский побывавший на передовых рубежах обороны, на Бахмутском направлении, говорил о важности поддержки защитников, а также от неотвратимости наказания для российских убийц. В частности, вспоминал российские удары 22 марта по Киевской области и Запорожью. Что можно сказать о новых российских ударах? Могут ли они быть связаны с "благословлением" российского лидера со стороны китайского – на продолжение войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Поездка Зеленского на Донбасс имела огромное мотивирующее значение в контексте поддержки защитников

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб рассуждает так:

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Оккупанты и ранее без особого разбора швыряли ракеты и дроны. Мне кажется, рациональный и взвешенный Китай играет в собственную партию – и далеко не факт, что долгосрочные цели Поднебесной совпадают с задачами россиян. Важно понимать, что независимо от того, о чём договорились лидеры рф и Китая, Украине придется с помощью союзников продолжать защиту суверенитета – у нас просто нет иного пути". "Я бы не стала связывать очередные российские удары по украинским городам с какими-либо договоренностями по линии Москва-Пекин

В связи с этим, продолжает нардеп, вчерашняя поездка президента Зеленского на бахмутское направление – это еще один сигнал мировой общественности – и врагам, и союзникам: мы не остановимся в стремлении завершить войну на максимально приемлемых для себя условиях.

"Поездка президента на Донбасс также имела огромное мотивирующее значение в контексте поддержки защитников, – поясняет Виктория Гриб. – Владимир Зеленский сделал это открыто и днем. Это чрезвычайно важно для поднятия морального духа наших солдат".

Нардеп напоминает, что, по данным Всемирного банка, для послевоенной реконструкции нашей страны необходимо минимум $411 млрд. Украинские подсчеты говорят об убытках, превышающих триллион долларов.

"Поэтому для Украины критически значимо добиться неотвратимости наказания для россиян, максимальной компенсации и сатисфакции", – констатирует Виктория Гриб.

Путин – чистейшей воды террорист, потому и действует именно таким образом

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что российские удары по Украине никак не связаны с встречей Путина с Си Цзиньпином.

"Такие атаки – элемент постоянного террора со стороны рф ввиду отсутствия успехов на поле боя. Да, террора с периодически меняемой тактикой как в ракурсе целей (теперь – не энергетические объекты), так и касательно собственно запуска дронов и ракет. Но атаки остаются постоянными – и совершенно не зависят от тех или иных визитов в Москву, о того, что происходит у Путина во внешней политике", – акцентирует эксперт.

Он отмечает, что россияне периодически пытаются "увязать" свои атаки на Украину (с помощью дронов или ракет) с неким "актом возмездия". Не исключаю, что в этот раз так пытались нам отомстить за удары по Джанкою и Севастопольской бухте.

"Хоть, опять же, были атаки, ни к чему не привязанные. Так что это – элемент постоянного террора. Попытка достичь своих целей путем запугивания мирного населения. Путин – чистейшей воды террорист. Потому и действует именно таким образом, – считает Борис Тизенгаузен. – И, конечно, нынешние атаки можно связать с реакцией Кремля на ордер, который на его хозяина выписал Международный уголовный суд в Гааге ".

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