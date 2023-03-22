Готова ли Украина начинать возращение Крыма – понимают ли обреченность ситуации в РФ

В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на прошлогодних победах над российским агрессором и подчеркнул, что из Крыма уже началась "миграция самых дальновидных крыс государства-террориста". Тем временем в Крыму участилась "бавовна". Вчера гремело в Джанкое, сегодня – в Севастополе. Каковы перспективы освобождения полуострова? Действительно ли в РФ уже зреет понимание, что Крым ей – не удержать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Еще пару лет назад было более-менее понятно, что Крым если не навсегда, то надолго в РФ, теперь такой уверенности нет

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

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Вот собственно и всё. И это яркий маркер. Второй не менее яркий маркер – в Крыму стоимость недвижимости резко упала, а число сделок – возросло. То есть, народ старается продать квартиры и дома за любые деньги. И уехать. Я не знаю, те ли это крысы, о которых говорил Зеленский. Но это явный признак того, что из Крыма начался исход тех, кто думал, что там – надолго, а то и навсегда". "Понимает ли что-то Россия – мы не знаем. Но мы однозначно видим, что не было никаких торжеств на годовщину оккупации Крыма (как говорят в РФ – "присоединения"). Все предыдущие годы были некие пышные празднества, концерты и так далее. Сейчас – нет. Лишь состоялся визит кого-то, очень похожего (или не очень похожего) на Путина

По словам эксперта, пока нет уверенности ни в РФ, ни в мировом сообществе, что Украина способна освободить Крым. Но уже и нет уверенности, что – не способна.

"Еще пару лет назад было более-менее понятно, что Крым если не навсегда, то надолго в РФ. Что вокруг него – максимум – могут быть какие-то переговоры. И то, скорее всего, после смены власти в Кремле. А сейчас о его возвращении в Украину, да еще и военным путем, говорят, как о реальной, практической, вполне возможной истории, – подчеркивает Андрей Еременко. – Кстати, некоторые военные эксперты говорят, что освободить Крым (по крайней мере, северную его часть) будет даже легче, чем Донбасс".

Точечными атаками украинская армия уничтожает логистические пути оккупантов. Это делает слабее позиции врага на всех направлениях

Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что в самом Крыму уже осознали – боевые действия их не минуют. Тем более, что "бавовна", начавшаяся там с августа прошлого года, с тех пор стали скорее правилом, чем исключением.

Точечными атаками украинская армия уничтожает логистические пути оккупантов. Это делает слабее позиции врага на всех направлениях. И те, кто имеет отношение к военному делу, прекрасно понимают, к чему всё идет. А идет всё к вероятности потери россиянами контроля над полуостровом в результате грядущего большого наступления ВСУ", – считает эксперт. "Лично Путин, возможно, не видит реальной картины. А военное руководство, в том числе на полуострове, понимает всё более трезво. Те же вчерашний взрывы в Джанкое доказывают, что мы начинаем бить по стратегически важным целям. Поврежден важный жд-узел, возможно, уничтожен эшелон с ракетами

По его словам, пока мы видим первичные этапы, прощупывание. Но придет время – и удары по крымским аэродромам, жд-узлам, местам базирования вражеских кораблей станут массовыми, прогнозирует Дмитрий Воронков. Лишая оккупантов возможности и пополнять ресурсы, и организованно отступать.

"Те, кто это понимает, старается уже покинуть полуостров, – отмечает эксперт. – Аналогичную стратегию мы использовали перед деоккупацией Херсона: выносили склады и логистические пути противника, вынуждая его ретироваться. Теперь мы видим что-то подобное в отношении Крыма. Могу предположить, что его деоккупация случится куда быстрее, чем многие думают".

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