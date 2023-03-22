Крымчан готовят к паромной эвакуации из-за "бавовны" в Севастополе

Как передает издание "Комментарии", на местных радиостанциях в аннексированном Крыму снова появились тревожные предупреждения, местным жителям рассказали, как собрать чемоданы и сбежать с украинской территории после сообщений о "бавовне" в Севастополе. Как констатировали сегодня в ВСУ, там действительно царит паника и уже начинается хаос, доверия к оккупационной власти, которое утверждает, что в Крыму все спокойно, с каждым днем все меньше и меньше.

Севастополь. Фото: из открытых источников

Хакеры, которые взломали местные радиостанции вновь напомнили жителям оккупированных территорий, что находиться там крайне небезопасно. Фрагмент радиосообщения стал распространяться в украинских телеграмм-каналах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", — говорится в обращении.

Отметим, сегодня оккупационная власть на территории временного оккупированного Крыма обвинила Украину в атаке на корабли российского флота, которые стоят в акватории полуострова.

Читайте также на портале "Комментарии" — главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате ночных взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". О чем говорит данная информация (по некоторым данным, в ход пошли беспилотники)? Случайно ли этот удар совпал с российско-китайскими переговорами в Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин как политик умер – с чем связана его внезапная поездка в Крым и Мариуполь.



